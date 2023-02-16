https://ria.ru/20230216/yaponiya-1852297839.html
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию - РИА Новости, 16.02.2023
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Япония в январе 2023 года нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T03:41
2023-02-16T03:41
2023-02-16T06:02
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ТОКИО, 16 фев — РИА Новости. Япония в январе 2023 года нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. В то же время за отчетный период экспорт в Россию изделий из пластика снизился на 78,4 процента. Экспорт изделий из стали и железа в январе этого года упал на 96,8 процента по сравнению с показателем 2022 года.
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Экономика, Россия, Япония
03:41 16.02.2023 (обновлено: 06:02 16.02.2023)
Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию
Минфин Японии сообщил о росте экспорта медицинских изделий в Россию на 49,6 процента