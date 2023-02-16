https://ria.ru/20230216/yaponiya-1852297839.html

Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию

Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию - РИА Новости, 16.02.2023

Япония нарастила экспорт медицинских изделий в Россию

Япония в январе 2023 года нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T03:41

2023-02-16T03:41

2023-02-16T06:02

экономика

россия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/05/1781826379_0:58:3072:1786_1920x0_80_0_0_fdc202e0b0f318c7c95c2793c3caee38.jpg

ТОКИО, 16 фев — РИА Новости. Япония в январе 2023 года нарастила экспорт в Россию медицинских изделий на 49,6 процента по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, свидетельствуют статистические данные, обнародованные министерством финансов страны. В то же время за отчетный период экспорт в Россию изделий из пластика снизился на 78,4 процента. Экспорт изделий из стали и железа в январе этого года упал на 96,8 процента по сравнению с показателем 2022 года.

https://ria.ru/20230216/yaponiya-1852297201.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, япония