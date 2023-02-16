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Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО - РИА Новости, 16.02.2023
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Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО
Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО - РИА Новости, 16.02.2023
Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО
На данный момент 2350 казаков Терского казачьего войска прошли специальную военную операцию. При этом одновременно стоят на позициях в зоне СВО более 900... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T21:41
2023-02-16T21:41
российское казачество
российское казачество
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На данный момент 2350 казаков Терского казачьего войска прошли специальную военную операцию. При этом одновременно стоят на позициях в зоне СВО более 900 казаков. Об этом порталу "Российское казачество" рассказал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.Он уточнил, что в батальоне "Терек" идет постоянная подготовка, пополнение и ротация бойцов."Но я хотел бы сказать, что есть казаки, которые уже более полугода находятся в батальоне и не планируют идти домой. То есть у них есть возможность такая, но они, говорят: "Мы до победы". Поэтому я думаю, что некоторые казаки будут и более полугода, и более 7–8 месяцев", – отметил Виталий Кузнецов.Также атаман сообщил, что батальон "Терек" признан одним из самых оснащенных и подготовленных подразделений. Об этом свидетельствует и то, что по указу президента Российской Федерации 29 участников казачьего батальона получили боевые государственные награды.Виталий Кузнецов напомнил, что казачий батальон "Терек" был создан в июле этого года.
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российское казачество, россия
Российское казачество, Российское казачество, Россия
21:41 16.02.2023
 

Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПарадный расчет терских казаков
Парадный расчет терских казаков - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На данный момент 2350 казаков Терского казачьего войска прошли специальную военную операцию. При этом одновременно стоят на позициях в зоне СВО более 900 казаков. Об этом порталу "Российское казачество" рассказал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.
Он уточнил, что в батальоне "Терек" идет постоянная подготовка, пополнение и ротация бойцов.
"Но я хотел бы сказать, что есть казаки, которые уже более полугода находятся в батальоне и не планируют идти домой. То есть у них есть возможность такая, но они, говорят: "Мы до победы". Поэтому я думаю, что некоторые казаки будут и более полугода, и более 7–8 месяцев", – отметил Виталий Кузнецов.
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Также атаман сообщил, что батальон "Терек" признан одним из самых оснащенных и подготовленных подразделений. Об этом свидетельствует и то, что по указу президента Российской Федерации 29 участников казачьего батальона получили боевые государственные награды.
"Это говорит о многом. Мы встали в Угледарском направлении. Сегодня мы стоим на позициях на Кинбурнской косе в Херсонской области. Да, казакам непросто, но именно Кинбурнская коса сегодня является одним из самых главных плацдармов", – рассказал атаман Терского войскового казачьего общества.
Виталий Кузнецов напомнил, что казачий батальон "Терек" был создан в июле этого года.
 
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