https://ria.ru/20230216/voysko-1852538235.html

Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО

Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО - РИА Новости, 16.02.2023

Более двух тысяч казаков Терского казачьего войска прошли СВО

На данный момент 2350 казаков Терского казачьего войска прошли специальную военную операцию. При этом одновременно стоят на позициях в зоне СВО более 900... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T21:41

2023-02-16T21:41

2023-02-16T21:41

российское казачество

российское казачество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852534999_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_a090cee8331feb9c8da1c64ca384dca4.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. На данный момент 2350 казаков Терского казачьего войска прошли специальную военную операцию. При этом одновременно стоят на позициях в зоне СВО более 900 казаков. Об этом порталу "Российское казачество" рассказал атаман Терского войскового казачьего общества Виталий Кузнецов.Он уточнил, что в батальоне "Терек" идет постоянная подготовка, пополнение и ротация бойцов."Но я хотел бы сказать, что есть казаки, которые уже более полугода находятся в батальоне и не планируют идти домой. То есть у них есть возможность такая, но они, говорят: "Мы до победы". Поэтому я думаю, что некоторые казаки будут и более полугода, и более 7–8 месяцев", – отметил Виталий Кузнецов.Также атаман сообщил, что батальон "Терек" признан одним из самых оснащенных и подготовленных подразделений. Об этом свидетельствует и то, что по указу президента Российской Федерации 29 участников казачьего батальона получили боевые государственные награды.Виталий Кузнецов напомнил, что казачий батальон "Терек" был создан в июле этого года.

https://ria.ru/20230209/kazaki-1850763181.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российское казачество, россия