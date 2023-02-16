https://ria.ru/20230216/shpionazh-1852336738.html
В ЛНР приговорили украинского шпиона к 19 годам колонии
В ЛНР приговорили украинского шпиона к 19 годам колонии - РИА Новости, 16.02.2023
В ЛНР приговорили украинского шпиона к 19 годам колонии
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 19 годам лишения свободы жителя ЛНР за шпионаж в пользу Киева, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:36
2023-02-16T10:36
2023-02-16T10:36
специальная военная операция на украине
безопасность
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луганская народная республика
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 16 фев - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 19 годам лишения свободы жителя ЛНР за шпионаж в пользу Киева, сообщил РИА Новости представитель органов безопасности ЛНР. "В результате проведенных органами безопасности мероприятий задержан и осужден гражданин Украины, житель Луганской Народной Республики, который осуществил сбор и передачу военных сведений в интересах иностранного государства", - сообщил представитель ведомства. По словам собеседника агентства, на основании предоставленных задержанным данных украинские военные обстреляли один из промышленных объектов ЛНР, в результате которого был нанесен значительный ущерб, в том числе гражданскому населению. "Верховным судом Луганской Народной Республики он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России "Шпионаж", и ему назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230215/shpionazh-1852107973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, луганская народная республика, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
В ЛНР приговорили украинского шпиона к 19 годам колонии
Верховный суд ЛНР приговорил местного жителя к 19 годам колонии за шпионаж в пользу Киева