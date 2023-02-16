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В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение - РИА Новости, 16.02.2023
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В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение
В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение - РИА Новости, 16.02.2023
В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение
Служебное расследование организовано в школе №56 в Тюмени после сообщения о том, что педагог решил оставить учеников без еды в наказание за плохое поведение в... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:20
2023-02-16T17:20
школа
дети
тюмень
происшествия
россия
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ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Служебное расследование организовано в школе №56 в Тюмени после сообщения о том, что педагог решил оставить учеников без еды в наказание за плохое поведение в столовой. Скриншот из родительского чата опубликован в интернете. В беседе педагог сообщает, что кормить детей не будет, "это наказание за безобразие, которое они устраивают не первый раз (берут не свои порции, а некоторые свои и соседа, за собой не убирают)". "По вопросу организации питания учеников 6-го класса школы №56 проводится служебное расследование, по его результатам будет принято соответствующее решение", – сообщили РИА Новости в администрации Тюмени. Отмечается, что до 22 февраля директор школы проведет дополнительный инструктаж с педагогами о правилах организации питания, с учащимися в феврале-марте будут проведены беседы о культуре питания и поведения в школьной столовой, а с родителями – встреча по обсуждению вопросов, связанных с организацией питания и поведением детей в общественных местах, в том числе в столовой. В администрации города напомнили, что в случае возникновения каких-либо вопросов родителям необходимо обращаться к директору школы или в городской департамент образования.
https://ria.ru/20230216/srok-1852431943.html
https://ria.ru/20230216/shkolniki-1852367344.html
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школа, дети, тюмень, происшествия, россия
Школа, Дети, Тюмень, Происшествия, Россия
17:20 16.02.2023
 
В Тюмени проверят школу, где учитель лишил детей еды за плохое поведение

В Тюмени проверят школу №56, где учитель оставил детей без еды за плохое поведение

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкКартофельная запеканка в школьной столовой
Картофельная запеканка в школьной столовой - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Картофельная запеканка в школьной столовой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 16 фев – РИА Новости. Служебное расследование организовано в школе №56 в Тюмени после сообщения о том, что педагог решил оставить учеников без еды в наказание за плохое поведение в столовой.
Скриншот из родительского чата опубликован в интернете. В беседе педагог сообщает, что кормить детей не будет, "это наказание за безобразие, которое они устраивают не первый раз (берут не свои порции, а некоторые свои и соседа, за собой не убирают)".
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"По вопросу организации питания учеников 6-го класса школы №56 проводится служебное расследование, по его результатам будет принято соответствующее решение", – сообщили РИА Новости в администрации Тюмени.
Отмечается, что до 22 февраля директор школы проведет дополнительный инструктаж с педагогами о правилах организации питания, с учащимися в феврале-марте будут проведены беседы о культуре питания и поведения в школьной столовой, а с родителями – встреча по обсуждению вопросов, связанных с организацией питания и поведением детей в общественных местах, в том числе в столовой.
В администрации города напомнили, что в случае возникновения каких-либо вопросов родителям необходимо обращаться к директору школы или в городской департамент образования.
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