Рейтинг@Mail.ru
Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/razvedchiki-1852547407.html
Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе
Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2023
Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе
Разведчики Западного военного округа, продолжают продвижение на кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T23:03
2023-02-16T23:03
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
кременная
западный военный округ (зво)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850886254_0:0:3176:1786_1920x0_80_0_0_12e9d9858301caa1de96b941f729c9f4.jpg
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 16 фев – РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продолжают продвижение на кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций украинских войск, по которым ведут огонь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта и взятии ими нескольких опорных пунктов противника. "Наша задача – выявление противника на данных участках, чтобы наша штурмовая группа смогла продвинуться дальше. Выявляем противника, наводим ствольную артиллерию, минометы, танки и все, что может стрелять на дальние расстояния, наносить поражения, чтобы прошла без потерь наша пехота", - рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО, выполняющий ряд задач на данном участке фронта. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html
https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html
донбасс
кременная
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850886254_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_a13b64a82387196b5ef0bfffb8b42b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Кременная, Западный военный округ (ЗВО)
23:03 16.02.2023
 
Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе

Разведчики ЗВО рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОператор беспилотных летательных аппаратов
Оператор беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Оператор беспилотных летательных аппаратов. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 16 фев – РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продолжают продвижение на кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций украинских войск, по которым ведут огонь, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщалось о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта и взятии ими нескольких опорных пунктов противника.
Танкист Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 20:11
Российские танкисты рассказали о подготовке к боям против техники НАТО
"Наша задача – выявление противника на данных участках, чтобы наша штурмовая группа смогла продвинуться дальше. Выявляем противника, наводим ствольную артиллерию, минометы, танки и все, что может стрелять на дальние расстояния, наносить поражения, чтобы прошла без потерь наша пехота", - рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО, выполняющий ряд задач на данном участке фронта.
Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:19Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 16.02.2023
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассКременнаяЗападный военный округ (ЗВО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала