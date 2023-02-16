https://ria.ru/20230216/razvedchiki-1852547407.html

Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе

Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе - РИА Новости, 16.02.2023

Разведчики рассказали о продвижении на Кременском участке фронта в Донбассе

Разведчики Западного военного округа, продолжают продвижение на кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T23:03

2023-02-16T23:03

2023-02-16T23:03

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

кременная

западный военный округ (зво)

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 16 фев – РИА Новости. Разведчики Западного военного округа, продолжают продвижение на кременском участке фронта в Донбассе, активно используя беспилотники для разведки позиций украинских войск, по которым ведут огонь, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сообщалось о продвижении разведчиков ЗВО на несколько километров на кременском участке фронта и взятии ими нескольких опорных пунктов противника. "Наша задача – выявление противника на данных участках, чтобы наша штурмовая группа смогла продвинуться дальше. Выявляем противника, наводим ствольную артиллерию, минометы, танки и все, что может стрелять на дальние расстояния, наносить поражения, чтобы прошла без потерь наша пехота", - рассказал РИА Новости один из разведчиков ЗВО, выполняющий ряд задач на данном участке фронта. Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на данном участке.

https://ria.ru/20230214/podgotovka-1852032080.html

https://ria.ru/20230216/spetsoperatsiya-1852369258.html

донбасс

кременная

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в мире, донбасс, кременная, западный военный округ (зво)