10:53 16.02.2023 (обновлено: 11:35 16.02.2023)
Ульянов призвал Норвегию включиться в расследование по "Северным потокам"
Ульянов: Норвегия должна быть заинтересована в расследовании по "Северным потокам"
Место утечки на газопроводе "Северный поток 2". Архивное фото
ВЕНА, 16 фев - РИА Новости. Норвегия, чтобы доказать невиновность в подрыве "Северных потоков", должна быть заинтересована в объективном расследовании с участием РФ, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Аналитики настаивают на том, что, скорее всего, Норвегия принимала непосредственное участие в совершении диверсии против "Северного потока - 2". Осло должно быть заинтересовано в проведении объективного расследования с участием России с целью доказать свою невиновность", - написал постпред в Telegram в четверг.
Теракты произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе - это очевидный теракт.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш 8 февраля опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под "Северные потоки" взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Президент США Джо Байден решился на диверсию на "Северных потоках" после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает Херш. По данным журналиста, Белый дом опасался, что из-за работы "Северных потоков" Германия не захочет предоставлять помощь Украине.
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