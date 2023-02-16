https://ria.ru/20230216/pozdravlenie-1852418983.html

Патрушев счел лицемерным поздравление Байдена сербов

Патрушев счел лицемерным поздравление Байдена сербов - РИА Новости, 16.02.2023

Патрушев счел лицемерным поздравление Байдена сербов

Поздравление президента США Джо Байдена по случаю Дня государственности Сербии и содержащаяся в нем идея призвать Россию к ответу за ситуацию на Украине... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T14:39

2023-02-16T14:39

2023-02-16T14:39

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александр вучич

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 фев – РИА Новости. Поздравление президента США Джо Байдена по случаю Дня государственности Сербии и содержащаяся в нем идея призвать Россию к ответу за ситуацию на Украине лицемерны, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Байден в поздравлении предложил президенту Сербии Александру Вучичу, чья страна не присоединилась к антироссийским санкциям Запада, вместе "призвать Россию к ответу" за события на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сочла это "попыткой неприкрытого давления", сделанной к тому же "по-хамски". "Обратили внимание на поздравление, направленное президентом США руководству Сербии в связи с Днем ее государственности. В нем Белграду лицемерно предложено призвать Россию к ответу за события на Украине и поддержать украинский народ", - сказал Патрушев на совещании в Челябинске. При этом, продолжил он, Байден умолчал о том, что "украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами".

https://ria.ru/20230216/bayden-1852387256.html

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852164244.html

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в мире, россия, сша, сербия, джо байден, николай патрушев, александр вучич, ситуация в днр и лнр