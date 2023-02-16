https://ria.ru/20230216/povrezhdenie-1852322036.html

Киев заявил о повреждении инфраструктуры в Кировоградской области

Киев заявил о повреждении инфраструктуры в Кировоградской области - РИА Новости, 16.02.2023

Киев заявил о повреждении инфраструктуры в Кировоградской области

Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в Кировоградской области Украины,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T09:42

2023-02-16T09:42

2023-02-16T10:12

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Советник главы Одесской военной администрации Сергей Братчук сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в Кировоградской области Украины, спасатели тушат пожар. В четверг утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. "С применением стратегической авиации врагом нанесен удар по одному из объектов критической инфраструктуры в Кировоградской области. Там идет тушение пожара. Информация о пострадавших уточняется", - написал Братчук в своем Telegram-канале. В свою очередь глава Кировоградской областной военной администрации Андрей Райкович сообщил, что "в области во время ночной атаки были "прилеты" в объект инфраструктуры в Кропивницком районе". "На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852317466.html

кировоградская область

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в мире, кировоградская область, украина, киев, вооруженные силы рф