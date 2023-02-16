https://ria.ru/20230216/plennye-1852543052.html

Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных

Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных - РИА Новости, 16.02.2023

Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T22:30

2023-02-16T22:30

2023-02-16T22:30

специальная военная операция на украине

общество

россия

киев

татьяна москалькова

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ, которым в плену грозила смертельная опасность. "Искренне разделяю те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников. Ребята, вы живы, вы на родине! Желаю вам здоровья и быстрого восстановления сил. Совсем скоро вы обнимите своих родителей, жен и детей", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html

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общество, россия, киев, татьяна москалькова