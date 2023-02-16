Рейтинг@Mail.ru
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных - РИА Новости, 16.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/plennye-1852543052.html
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных - РИА Новости, 16.02.2023
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:30
2023-02-16T22:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
киев
татьяна москалькова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736788_0:100:1743:1080_1920x0_80_0_0_c97386b9f7e42499d951b1d4f9e7da91.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ, которым в плену грозила смертельная опасность. "Искренне разделяю те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников. Ребята, вы живы, вы на родине! Желаю вам здоровья и быстрого восстановления сил. Совсем скоро вы обнимите своих родителей, жен и детей", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230216/obraschenie-1852417627.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849736788_303:0:1743:1080_1920x0_80_0_0_a75fe92e2bc2229eec4b861a319ed8e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, киев, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
22:30 16.02.2023
 
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных

Омбудсмен Москалькова приветствовала вернувшихся из украинского плена российских военных

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, получают теплые вещи и питание в Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена.
В четверг в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ, которым в плену грозила смертельная опасность.
"Искренне разделяю те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников. Ребята, вы живы, вы на родине! Желаю вам здоровья и быстрого восстановления сил. Совсем скоро вы обнимите своих родителей, жен и детей", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 14:36
Москалькова получила ответ от ООН на обращение по пыткам Киевом пленных
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияКиевТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала