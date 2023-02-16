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Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных - РИА Новости, 16.02.2023
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T22:30
2023-02-16T22:30
2023-02-16T22:30
специальная военная операция на украине
общество
россия
киев
татьяна москалькова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала здоровья и восстановления сил российским военнослужащим, вернувшимся из украинского плена. В четверг в Минобороны РФ сообщили, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ, которым в плену грозила смертельная опасность. "Искренне разделяю те чувства, которые испытывают сейчас родные и близкие наших защитников. Ребята, вы живы, вы на родине! Желаю вам здоровья и быстрого восстановления сил. Совсем скоро вы обнимите своих родителей, жен и детей", - написала российский омбудсмен в своем Telegram-канале.
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общество, россия, киев, татьяна москалькова
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Киев, Татьяна Москалькова
Москалькова приветствовала вернувшихся из плена российских военных
Омбудсмен Москалькова приветствовала вернувшихся из украинского плена российских военных