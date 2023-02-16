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Посольство России отреагировало на украинского военного с нашивкой ИГ* - РИА Новости, 16.02.2023
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Посольство России отреагировало на украинского военного с нашивкой ИГ*
Посольство России отреагировало на украинского военного с нашивкой ИГ* - РИА Новости, 16.02.2023
Посольство России отреагировало на украинского военного с нашивкой ИГ*
Сюжет датского телеканала DRTV, где был показан украинский солдат с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"*, демонстрирует пример... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:17
2023-02-16T17:17
в мире
россия
украина
сирия
дания
вооруженные силы украины
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ЦЮРИХ, 16 фев - РИА Новости. Сюжет датского телеканала DRTV, где был показан украинский солдат с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"*, демонстрирует пример ценностей, которым следуют военные Украины, заявило посольство России в Копенгагене. "Корреспонденты датского телеканала (DRTV) запечатлели украинского солдата, чья форма "украшена" шевроном с символикой ИГИЛ*. Еще один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные", - говорится в сообщении посольства в Twitter. Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*. Летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях. На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону спецоперации.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, россия, украина, сирия, дания, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Сирия, Дания, Вооруженные силы Украины
17:17 16.02.2023
 
Посольство России отреагировало на украинского военного с нашивкой ИГ*

Посольство России отреагировало на сюжет датского ТВ с украинским военным с нашивкой ИГ

© Фото : Embassy of Russia in Denmark/FacebookПосольство России в Дании
Посольство России в Дании - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Embassy of Russia in Denmark/Facebook
Посольство России в Дании. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 16 фев - РИА Новости. Сюжет датского телеканала DRTV, где был показан украинский солдат с нашивкой террористической группировки "Исламское государство"*, демонстрирует пример ценностей, которым следуют военные Украины, заявило посольство России в Копенгагене.
"Корреспонденты датского телеканала (DRTV) запечатлели украинского солдата, чья форма "украшена" шевроном с символикой ИГИЛ*. Еще один наглядный пример ценностей, которых придерживаются украинские военные", - говорится в сообщении посольства в Twitter.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 06:37
Американский чиновник удалил фото нашивки с Бандерой из-за реакции в Польше
Ранее Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские спецслужбы завербовали в январе этого года в Сирии 60 боевиков, которых после обучения на базе Эт-Танф планируется забросить в Россию и другие страны СНГ для совершения терактов. По данным ведомства, Штаты отбирают для этих целей боевиков джихадистских группировок, аффилированных с "Исламским государством"* и "Аль-Каидой"*.
Летом прошлого года информированный источник РИА Новости сообщал, что Штаты вербуют боевиков ИГ*, содержащихся в подконтрольных курдам тюрьмах и лагерях на северо-востоке Сирии, для дальнейшей их отправки именно на Украину для участия в боевых действиях.
На тот момент, отмечал источник, курды передали американцам без малого сотню главарей и рядовых боевиков ИГ, в том числе выходцев из Чечни, для переподготовки и заброса в зону спецоперации.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:56
В Австрии назвали Борреля разжигателем войны
 
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