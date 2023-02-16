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В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой - РИА Новости, 16.02.2023
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В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой
В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой - РИА Новости, 16.02.2023
В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой
Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, передает корреспондент РИА Новости и подтверждают данные DownRadar. РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T18:27
2023-02-16T18:45
общество
технологии
яндекс.музыка
россия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, передает корреспондент РИА Новости и подтверждают данные DownRadar. "Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран", - говорится в сообщении при попытке зайти в приложение "Яндекс Музыки". По данным сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, на по состоянию на 17.56 мск было зафиксировано 2687 жалоб на работу сервиса "Яндекс Музыка". РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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общество, технологии, яндекс.музыка, россия
Общество, Технологии, Яндекс.Музыка, Россия
18:27 16.02.2023 (обновлено: 18:45 16.02.2023)
 
В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой

Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису

© Фото : Unsplash/Monaal GargНаушники лежат на ноутбуке
Наушники лежат на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© Фото : Unsplash/Monaal Garg
Наушники лежат на ноутбуке . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, передает корреспондент РИА Новости и подтверждают данные DownRadar.
"Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран", - говорится в сообщении при попытке зайти в приложение "Яндекс Музыки".
По данным сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, на по состоянию на 17.56 мск было зафиксировано 2687 жалоб на работу сервиса "Яндекс Музыка".
РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.
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