https://ria.ru/20230216/muzyka-1852502217.html

В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой

В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой - РИА Новости, 16.02.2023

В сервисе "Яндекс Музыка" произошел сбой

Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, передает корреспондент РИА Новости и подтверждают данные DownRadar. РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T18:27

2023-02-16T18:27

2023-02-16T18:45

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технологии

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Часть пользователей "Яндекс Музыки" столкнулись с трудностями с доступом к сервису, передает корреспондент РИА Новости и подтверждают данные DownRadar. "Проблемы со связью. Проверьте настройки сети или обновите экран", - говорится в сообщении при попытке зайти в приложение "Яндекс Музыки". По данным сайта DownRadar, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, на по состоянию на 17.56 мск было зафиксировано 2687 жалоб на работу сервиса "Яндекс Музыка". РИА Новости направило запрос в пресс-службу сервиса.

https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839027.html

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общество, технологии, яндекс.музыка, россия