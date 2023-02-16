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Мусоровозы Мариуполя подключили к общероссийской системе наблюдения
Мусоровозы Мариуполя подключили к общероссийской системе наблюдения - РИА Новости, 16.02.2023
Мусоровозы Мариуполя подключили к общероссийской системе наблюдения
К пилотному проекту по отслеживанию вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) подключились 19 мусоровозов Мариуполя, сообщила пресс-служба Российского... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:12
2023-02-16T16:12
2023-02-16T16:12
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. К пилотному проекту по отслеживанию вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО) подключились 19 мусоровозов Мариуполя, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО). "19 мусоровозов города Мариуполя Донецкой Народной Республики подключены к системе мониторинга, РЭО может отслеживать их движение по маршруту", - цитирует пресс-служба гендиректора РЭО Дениса Буцаева. По его словам, в будущем планируется подключить транспортные средства, вывозящие ТКО, не только на территории ДНР, но и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В компании подчеркнули, что активная работа по подключению мусоровозов к системе мониторинга ведется во всех регионах страны. Более 5000 мусоровозов уже передают сведения о своих маршрутах. Проект направлен на оптимизацию системы обращения с отходами. В прошлом году РЭО передал администрации Мариуполя и 9000 контейнеров и 87 единиц специализированных транспортных средств, в том числе 29 мусоровозов. "Мусорная" реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.
https://ria.ru/20230216/mariupol-1852386409.html
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жкх, мариуполь, донецкая народная республика, россия, денис буцаев
ЖКХ, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Буцаев
Мусоровозы Мариуполя подключили к общероссийской системе наблюдения
Мусоровозы Мариуполя подключили к проекту по отслеживанию вывоза твердых отходов