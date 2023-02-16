https://ria.ru/20230216/donetsk-1852482625.html

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.02.2023

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T17:25

2023-02-16T17:25

2023-02-16T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. О последствиях пока ничего не известно. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика