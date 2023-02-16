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Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/donetsk-1852482625.html
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО - РИА Новости, 16.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T17:25
2023-02-16T17:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. О последствиях пока ничего не известно. Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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донецк
петровский район
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика
17:25 16.02.2023
 
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 16 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка десять ракет из РСЗО, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Максимильяновка – город Донецк (Петровский район): выпущено десять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
О последствиях пока ничего не известно.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкПетровский районДонецкая Народная Республика
 
 
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