https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России - РИА Новости, 16.02.2023
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России
Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:18
2023-02-16T10:18
2023-02-16T15:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
луганская народная республика
безопасность
сша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
агентство по международному развитию сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852430487_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3ae022128e3f682d31de7f3a15f2e17.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Также подчеркивается, что работа местных администраций строилась на основе методичек, изданных под редакцией представителей USAID на деньги самой организации. Как уточнили в Росгвардии, обнаруженные материалы свидетельствуют о "системной работе деструктивных международных структур"."В учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины", — отметили в ведомстве. Кроме того, в работе с местной молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, говорится в релизе.Найденные материалы передали компетентным органам. Ранее росгвардейцы во время выполнения служебно-боевых задач находили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.Агентство USAID было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально оно предоставляет "экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира". USAID входит в структуру федерального правительства Штатов. При этом в 2019 году агентство выпустило антироссийскую программу "По противодействию злонамеренному влиянию Кремля".
https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html
https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html
украина
россия
луганская народная республика
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852430487_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_255703f6af5106243da3499d90a662d3.jpg
Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР
Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР
2023-02-16T10:18
true
PT1M14S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, безопасность, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), агентство по международному развитию сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, США, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Агентство по международному развитию США
10:18 16.02.2023 (обновлено: 15:15 16.02.2023)
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России
Росгвардия нашла в ЛНР инструкции США по дискредитации России
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, сообщили в пресс-службе
ведомства.
"Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора", — сказано в релизе.
Также подчеркивается, что работа местных администраций строилась на основе методичек, изданных под редакцией представителей USAID на деньги самой организации.
Как уточнили в Росгвардии, обнаруженные материалы свидетельствуют о "системной работе деструктивных международных структур".
"В учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в работе с местной молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, говорится в релизе.
Найденные материалы передали компетентным органам. Ранее росгвардейцы во время выполнения служебно-боевых задач находили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
Агентство USAID было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально оно предоставляет "экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира". USAID входит в структуру федерального правительства Штатов. При этом в 2019 году агентство выпустило антироссийскую программу "По противодействию злонамеренному влиянию Кремля".