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В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России - РИА Новости, 16.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России - РИА Новости, 16.02.2023
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России
Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей,... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T10:18
2023-02-16T15:15
специальная военная операция на украине
украина
россия
луганская народная республика
безопасность
сша
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
агентство по международному развитию сша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Также подчеркивается, что работа местных администраций строилась на основе методичек, изданных под редакцией представителей USAID на деньги самой организации. Как уточнили в Росгвардии, обнаруженные материалы свидетельствуют о "системной работе деструктивных международных структур"."В учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины", — отметили в ведомстве. Кроме того, в работе с местной молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, говорится в релизе.Найденные материалы передали компетентным органам. Ранее росгвардейцы во время выполнения служебно-боевых задач находили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.Агентство USAID было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально оно предоставляет "экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира". USAID входит в структуру федерального правительства Штатов. При этом в 2019 году агентство выпустило антироссийскую программу "По противодействию злонамеренному влиянию Кремля".
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украина
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Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР
Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР
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украина, россия, луганская народная республика, безопасность, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), агентство по международному развитию сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность, США, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Агентство по международному развитию США
10:18 16.02.2023 (обновлено: 15:15 16.02.2023)
 
В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Росгвардия нашла в ЛНР инструкции США по дискредитации России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Эта деятельность велась в том числе и путем распространения различных печатных изданий, искажающих реальную картину происходящего на Украине и намеренно выставляющих Россию в роли страны-агрессора", — сказано в релизе.

Также подчеркивается, что работа местных администраций строилась на основе методичек, изданных под редакцией представителей USAID на деньги самой организации.
Как уточнили в Росгвардии, обнаруженные материалы свидетельствуют о "системной работе деструктивных международных структур".
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"В учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины", — отметили в ведомстве.
Кроме того, в работе с местной молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, говорится в релизе.
Найденные материалы передали компетентным органам. Ранее росгвардейцы во время выполнения служебно-боевых задач находили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.
Агентство USAID было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально оно предоставляет "экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира". USAID входит в структуру федерального правительства Штатов. При этом в 2019 году агентство выпустило антироссийскую программу "По противодействию злонамеренному влиянию Кремля".
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