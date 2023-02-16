https://ria.ru/20230216/diskreditatsiya-1852328060.html

В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России - РИА Новости, 16.02.2023

В ЛНР нашли американские инструкции по дискредитации России

Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей,... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T10:18

2023-02-16T10:18

2023-02-16T15:15

специальная военная операция на украине

украина

россия

луганская народная республика

безопасность

сша

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

агентство по международному развитию сша

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Спецназовцы Росгвардии нашли в ЛНР документы американского Агентства по международному развитию (USAID), дискредитирующие Россию в глазах местных жителей, сообщили в пресс-службе ведомства. Также подчеркивается, что работа местных администраций строилась на основе методичек, изданных под редакцией представителей USAID на деньги самой организации. Как уточнили в Росгвардии, обнаруженные материалы свидетельствуют о "системной работе деструктивных международных структур"."В учебных пособиях для курсов повышения квалификации руководителей местного самоуправления неизменно присутствуют разделы по децентрализации Украины", — отметили в ведомстве. Кроме того, в работе с местной молодежью под прикрытием идей гендерного равенства пропагандировались ценности ЛГБТ-сообщества, говорится в релизе.Найденные материалы передали компетентным органам. Ранее росгвардейцы во время выполнения служебно-боевых задач находили доказательства работы наблюдателей ОБСЕ в интересах украинских спецслужб.Агентство USAID было создано при правительстве США в 1961 году по инициативе Джона Кеннеди. Официально оно предоставляет "экстренную гуманитарную помощь и содействует в предотвращении конфликтов более чем в ста странах мира". USAID входит в структуру федерального правительства Штатов. При этом в 2019 году агентство выпустило антироссийскую программу "По противодействию злонамеренному влиянию Кремля".

https://ria.ru/20221201/vsu-1835488447.html

https://ria.ru/20221229/nato-1842083055.html

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луганская народная республика

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР Американские методички, дискредитирующие Россию в глазах жителей ЛНР 2023-02-16T10:18 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, луганская народная республика, безопасность, сша, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), агентство по международному развитию сша