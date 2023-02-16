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В Австрии назвали Борреля разжигателем войны - РИА Новости, 16.02.2023
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В Австрии назвали Борреля разжигателем войны
В Австрии назвали Борреля разжигателем войны - РИА Новости, 16.02.2023
В Австрии назвали Борреля разжигателем войны
Читатели издания Exxpress назвали Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля разжигателем войны, когда тот... РИА Новости, 16.02.2023
2023-02-16T16:56
2023-02-16T16:56
в мире
россия
германия
сергей лавров
нато
евросоюз
жозеп боррель
украина
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Читатели издания Exxpress назвали Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля разжигателем войны, когда тот предложил передать все новейшее вооружение Украине."У стран ЕС есть современные и эффективные танки, которые пылятся на складах и не приносят никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее", - сказал политик.Читатели издания жестко раскритиковали главу европейской дипломатии."Боррель — отвратительный агитатор. США и страны ЕС расставили для Германии ловушку, а она охотно в нее попалась – они хотят натравить Германию и Россию друг на друга, чтобы разрушить их отношения", - написал читатель."И он зовет себя дипломатом", - задались вопросом в комментариях."Этим старикам надо открыть глаза на то, что за их воинственные амбиции придется расплачиваться молодому поколению своими жизнями", - заметил пользователь."Господин Борелль – крупнейший в ЕС разжигатель ненависти. Почему ему и его сторонникам самим не поехать и не повоевать на Украине, вместо того, чтобы подстрекать других", - поинтересовались читатели.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20230216/borrel-1852458606.html
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в мире, россия, германия, сергей лавров, нато, евросоюз, жозеп боррель, украина
В мире, Россия, Германия, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Жозеп Боррель, Украина
16:56 16.02.2023
 
В Австрии назвали Борреля разжигателем войны

Exxpress: призыв Борреля отправить танки на Украину встретил критику в Австрии

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Читатели издания Exxpress назвали Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля разжигателем войны, когда тот предложил передать все новейшее вооружение Украине.
"У стран ЕС есть современные и эффективные танки, которые пылятся на складах и не приносят никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее", - сказал политик.
Читатели издания жестко раскритиковали главу европейской дипломатии.
"Боррель — отвратительный агитатор. США и страны ЕС расставили для Германии ловушку, а она охотно в нее попалась – они хотят натравить Германию и Россию друг на друга, чтобы разрушить их отношения", - написал читатель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
Вчера, 16:36
Боррель сравнил санкции с мышьяком и вызвал возмущение в Сети
"И он зовет себя дипломатом", - задались вопросом в комментариях.
"Этим старикам надо открыть глаза на то, что за их воинственные амбиции придется расплачиваться молодому поколению своими жизнями", - заметил пользователь.
"Господин Борелль – крупнейший в ЕС разжигатель ненависти. Почему ему и его сторонникам самим не поехать и не повоевать на Украине, вместо того, чтобы подстрекать других", - поинтересовались читатели.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 12:05Специальная военная операция на Украине
Боррель предложил параллельно вести переговоры по Украине и вооружать ее
 
В миреРоссияГерманияСергей ЛавровНАТОЕвросоюзЖозеп БоррельУкраина
 
 
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