https://ria.ru/20230216/borrel-1852469777.html

В Австрии назвали Борреля разжигателем войны

В Австрии назвали Борреля разжигателем войны - РИА Новости, 16.02.2023

В Австрии назвали Борреля разжигателем войны

Читатели издания Exxpress назвали Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля разжигателем войны, когда тот... РИА Новости, 16.02.2023

2023-02-16T16:56

2023-02-16T16:56

2023-02-16T16:56

в мире

россия

германия

сергей лавров

нато

евросоюз

жозеп боррель

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836352834_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_c3107f67a4c43ffd04575f1ee780758b.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Читатели издания Exxpress назвали Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозепа Борреля разжигателем войны, когда тот предложил передать все новейшее вооружение Украине."У стран ЕС есть современные и эффективные танки, которые пылятся на складах и не приносят никакой пользы. Передайте их Украине и как можно скорее", - сказал политик.Читатели издания жестко раскритиковали главу европейской дипломатии."Боррель — отвратительный агитатор. США и страны ЕС расставили для Германии ловушку, а она охотно в нее попалась – они хотят натравить Германию и Россию друг на друга, чтобы разрушить их отношения", - написал читатель."И он зовет себя дипломатом", - задались вопросом в комментариях."Этим старикам надо открыть глаза на то, что за их воинственные амбиции придется расплачиваться молодому поколению своими жизнями", - заметил пользователь."Господин Борелль – крупнейший в ЕС разжигатель ненависти. Почему ему и его сторонникам самим не поехать и не повоевать на Украине, вместо того, чтобы подстрекать других", - поинтересовались читатели.Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.

https://ria.ru/20230216/borrel-1852458606.html

https://ria.ru/20230215/ukraina-1852123427.html

россия

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, сергей лавров, нато, евросоюз, жозеп боррель, украина