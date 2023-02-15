https://ria.ru/20230215/zakon-1852238062.html
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании - РИА Новости, 15.02.2023
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании
Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:58
2023-02-15T17:58
2023-02-15T17:58
россия
совет федерации рф
российская академия наук
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза научно-технического развития РФ от правительства России главе государства. Прогноз является одним из основополагающих документов стратегического планирования страны. Согласно изменениям, он будет разрабатываться на основе решений президента с учетом данных, представляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти и Российской академией наук. Документ будет утверждаться главой государства, а не правительством России, как было ранее. Представлять прогноз главе государства будет Совет при президенте России по науке и образованию. Порядок разработки и корректировки прогноза будет также определяться президентом, а не правительством.
https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852087905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, совет федерации рф, российская академия наук
Россия, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании
СФ передал президенту права по утверждению прогноза научно-технического развития России