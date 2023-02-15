https://ria.ru/20230215/zakon-1852238062.html

Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании

Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании - РИА Новости, 15.02.2023

Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании

Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:58

2023-02-15T17:58

2023-02-15T17:58

россия

совет федерации рф

российская академия наук

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза научно-технического развития РФ от правительства России главе государства. Прогноз является одним из основополагающих документов стратегического планирования страны. Согласно изменениям, он будет разрабатываться на основе решений президента с учетом данных, представляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти и Российской академией наук. Документ будет утверждаться главой государства, а не правительством России, как было ранее. Представлять прогноз главе государства будет Совет при президенте России по науке и образованию. Порядок разработки и корректировки прогноза будет также определяться президентом, а не правительством.

https://ria.ru/20230215/rassledovanie-1852087905.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, совет федерации рф, российская академия наук