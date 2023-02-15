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Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании - РИА Новости, 15.02.2023
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Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании - РИА Новости, 15.02.2023
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании
Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:58
2023-02-15T17:58
россия
совет федерации рф
российская академия наук
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза научно-технического развития РФ от правительства России главе государства. Прогноз является одним из основополагающих документов стратегического планирования страны. Согласно изменениям, он будет разрабатываться на основе решений президента с учетом данных, представляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти и Российской академией наук. Документ будет утверждаться главой государства, а не правительством России, как было ранее. Представлять прогноз главе государства будет Совет при президенте России по науке и образованию. Порядок разработки и корректировки прогноза будет также определяться президентом, а не правительством.
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Евгения Нефедова
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россия, совет федерации рф, российская академия наук
Россия, Совет Федерации РФ, Российская академия наук
17:58 15.02.2023
 
Совфед одобрил изменения в закон о стратегическом планировании

СФ передал президенту права по утверждению прогноза научно-технического развития России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Сенаторы одобрили изменения в закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", которые передают полномочия по утверждению прогноза научно-технического развития РФ от правительства России главе государства.
Прогноз является одним из основополагающих документов стратегического планирования страны. Согласно изменениям, он будет разрабатываться на основе решений президента с учетом данных, представляемых федеральными и региональными органами исполнительной власти и Российской академией наук.
Документ будет утверждаться главой государства, а не правительством России, как было ранее. Представлять прогноз главе государства будет Совет при президенте России по науке и образованию. Порядок разработки и корректировки прогноза будет также определяться президентом, а не правительством.
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