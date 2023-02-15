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В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше

В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше - РИА Новости, 15.02.2023

В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше

Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал увольнение в Польше с госслужбы выпускников МГИМО, сравнив последующие... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T13:53

2023-02-15T13:53

2023-02-15T13:53

польша

германия

москва

збигнев рау

григорий карасин

мгимо

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал увольнение в Польше с госслужбы выпускников МГИМО, сравнив последующие исключения студентов российских вузов с националистическими чистками Германии 30-х годов. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie сообщил, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из ведомства. "Над Польшей сгустились тучи мракобесия. Для начала уволили с госслужбы всех выпускников МГИМО. Не удивлюсь, если за этим последуют выпускники всех других российских вузов. А там рукой подать и до националистических чисток образца Германии 30-х годов, когда гонениям подвергнутся люди с похожими на русские фамилиями или те, кто имеет родственников в Москве и Санкт-Петербурге", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Таким образом, в Варшаве разворачивается "хороший пример гуманизма", отметил Карасин.

https://ria.ru/20221206/nebenzya-1836786545.html

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польша, германия, москва, збигнев рау, григорий карасин, мгимо, совет федерации рф, политика