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В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше - РИА Новости, 15.02.2023
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В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше
В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше - РИА Новости, 15.02.2023
В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше
Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал увольнение в Польше с госслужбы выпускников МГИМО, сравнив последующие... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T13:53
2023-02-15T13:53
польша
германия
москва
збигнев рау
григорий карасин
мгимо
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал увольнение в Польше с госслужбы выпускников МГИМО, сравнив последующие исключения студентов российских вузов с националистическими чистками Германии 30-х годов. Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie сообщил, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из ведомства. "Над Польшей сгустились тучи мракобесия. Для начала уволили с госслужбы всех выпускников МГИМО. Не удивлюсь, если за этим последуют выпускники всех других российских вузов. А там рукой подать и до националистических чисток образца Германии 30-х годов, когда гонениям подвергнутся люди с похожими на русские фамилиями или те, кто имеет родственников в Москве и Санкт-Петербурге", - написал Карасин в своем телеграм-канале. Таким образом, в Варшаве разворачивается "хороший пример гуманизма", отметил Карасин.
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польша, германия, москва, збигнев рау, григорий карасин, мгимо, совет федерации рф, политика
Польша, Германия, Москва, Збигнев Рау, Григорий Карасин, МГИМО, Совет Федерации РФ, Политика
13:53 15.02.2023
 
В СФ прокомментировали увольнение выпускников МГИМО в Польше

Сенатор Карасин: увольнение выпускников МГИМО в Польше похоже на националистические чистки

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин прокомментировал увольнение в Польше с госслужбы выпускников МГИМО, сравнив последующие исключения студентов российских вузов с националистическими чистками Германии 30-х годов.
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в интервью изданию Gazeta Polska Codziennie сообщил, что всех выпускников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) уволили из ведомства.
"Над Польшей сгустились тучи мракобесия. Для начала уволили с госслужбы всех выпускников МГИМО. Не удивлюсь, если за этим последуют выпускники всех других российских вузов. А там рукой подать и до националистических чисток образца Германии 30-х годов, когда гонениям подвергнутся люди с похожими на русские фамилиями или те, кто имеет родственников в Москве и Санкт-Петербурге", - написал Карасин в своем телеграм-канале.
Таким образом, в Варшаве разворачивается "хороший пример гуманизма", отметил Карасин.
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ПольшаГерманияМоскваЗбигнев РауГригорий КарасинМГИМОСовет Федерации РФПолитика
 
 
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