https://ria.ru/20230215/pvo-1852179991.html

Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников

Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.02.2023

Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T14:49

2023-02-15T14:49

2023-02-15T14:49

специальная военная операция на украине

россия

кременная

луганская народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852176110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кременная, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины