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Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/pvo-1852179991.html
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.02.2023
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:49
2023-02-15T14:49
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852176110.html
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россия, кременная, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:49 15.02.2023
 
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.
Конашенков о действиях ВС РФ и потерях противника за прошедшие сутки - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
14:39Специальная военная операция на Украине
На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 65 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКременнаяЛуганская Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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