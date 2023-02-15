https://ria.ru/20230215/pvo-1852179991.html
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников - РИА Новости, 15.02.2023
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T14:49
2023-02-15T14:49
2023-02-15T14:49
специальная военная операция на украине
россия
кременная
луганская народная республика
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 11 украинских беспилотников и восемь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожено 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Софиевка, Поповка, Голиково, Новокраснянка, Кременная, Житловка, Червонопоповка Луганской народной республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 385 украинских военных самолетов, 208 вертолетов, 3132 беспилотных летательных аппарата, 404 зенитных ракетных комплекса, 7875 танков и других боевых бронированных машин, 1020 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4101 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8388 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230215/spetsoperatsiya-1852176110.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, кременная, луганская народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кременная, Луганская Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы ПВО за сутки сбили 11 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили 11 украинских дронов и восемь снарядов HIMARS