Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис
Politico: Харрис заявила, что инцидент с аэростатом не повлияет на отношения США с КНР
© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью газете Politico.
"Я так не думаю, нет", - ответила Харрис на вопрос о том, должен ли инцидент с аэростатом повлиять на отношения США и Китая.
Вице-президент подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена в отношениях с Пекином использует подход, основывающийся на конкуренции, но никак не на конфликте или конфронтации. Она отметила, что сказала об этом председателю КНР Си Цзиньпину на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в Бангкоке в ноябре прошлого года.
Отмечается, что Харрис провела интервью примерно за 24 часа до того, как она должна была вылететь из Вашингтона на Мюнхенскую конференцию по безопасности в составе американской делегации под ее началом. При этом вице-президент заявила, что никаких переговоров между ней и высокопоставленным китайским дипломатом, который также будет присутствовать на мероприятии, не запланировано.
Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
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