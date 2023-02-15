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Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис - РИА Новости, 15.02.2023
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Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис
Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис - РИА Новости, 15.02.2023
Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис
Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:58
2023-02-15T16:58
в мире
сша
пекин
джо байден
вашингтон (штат)
камала харрис
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью газете Politico. "Я так не думаю, нет", - ответила Харрис на вопрос о том, должен ли инцидент с аэростатом повлиять на отношения США и Китая. Вице-президент подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена в отношениях с Пекином использует подход, основывающийся на конкуренции, но никак не на конфликте или конфронтации. Она отметила, что сказала об этом председателю КНР Си Цзиньпину на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в Бангкоке в ноябре прошлого года. Отмечается, что Харрис провела интервью примерно за 24 часа до того, как она должна была вылететь из Вашингтона на Мюнхенскую конференцию по безопасности в составе американской делегации под ее началом. При этом вице-президент заявила, что никаких переговоров между ней и высокопоставленным китайским дипломатом, который также будет присутствовать на мероприятии, не запланировано. Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
https://ria.ru/20230215/aerostat-1852054642.html
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сша
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в мире, сша, пекин, джо байден, вашингтон (штат), камала харрис, си цзиньпин
В мире, США, Пекин, Джо Байден, Вашингтон (штат), Камала Харрис, Си Цзиньпин
16:58 15.02.2023
 
Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис

Politico: Харрис заявила, что инцидент с аэростатом не повлияет на отношения США с КНР

© AP Photo / Matt RourkeВице-президент США Камала Харрис
Вице-президент США Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Вице-президент США Камала Харрис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью газете Politico.
"Я так не думаю, нет", - ответила Харрис на вопрос о том, должен ли инцидент с аэростатом повлиять на отношения США и Китая.
Обломки сбитого аэростата, поднятые американскими военными со дна Атлантического океана - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Вице-президент подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена в отношениях с Пекином использует подход, основывающийся на конкуренции, но никак не на конфликте или конфронтации. Она отметила, что сказала об этом председателю КНР Си Цзиньпину на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в Бангкоке в ноябре прошлого года.
Отмечается, что Харрис провела интервью примерно за 24 часа до того, как она должна была вылететь из Вашингтона на Мюнхенскую конференцию по безопасности в составе американской делегации под ее началом. При этом вице-президент заявила, что никаких переговоров между ней и высокопоставленным китайским дипломатом, который также будет присутствовать на мероприятии, не запланировано.
Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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В миреСШАПекинДжо БайденВашингтон (штат)Камала ХаррисСи Цзиньпин
 
 
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