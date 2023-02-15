https://ria.ru/20230215/otnosheniya-1852218659.html

Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис

Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис - РИА Новости, 15.02.2023

Инцидент с аэростатом не скажется на отношениях США и КНР, считает Харрис

Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:58

2023-02-15T16:58

2023-02-15T16:58

в мире

сша

пекин

джо байден

вашингтон (штат)

камала харрис

си цзиньпин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Инцидент со сбитым американскими военными китайским разведывательным аэростатом не должен повлиять на отношения между Вашингтоном и Пекином, заявила вице-президент США Камала Харрис в интервью газете Politico. "Я так не думаю, нет", - ответила Харрис на вопрос о том, должен ли инцидент с аэростатом повлиять на отношения США и Китая. Вице-президент подчеркнула, что администрация президента США Джо Байдена в отношениях с Пекином использует подход, основывающийся на конкуренции, но никак не на конфликте или конфронтации. Она отметила, что сказала об этом председателю КНР Си Цзиньпину на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), прошедшем в Бангкоке в ноябре прошлого года. Отмечается, что Харрис провела интервью примерно за 24 часа до того, как она должна была вылететь из Вашингтона на Мюнхенскую конференцию по безопасности в составе американской делегации под ее началом. При этом вице-президент заявила, что никаких переговоров между ней и высокопоставленным китайским дипломатом, который также будет присутствовать на мероприятии, не запланировано. Ранее сообщалось, что американские военные за последние дни сбили четыре воздушных объекта, в том числе китайский аэростат, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других сбитых на днях объектов пока не определены.

https://ria.ru/20230215/aerostat-1852054642.html

https://ria.ru/20230215/kitay-1852094034.html

сша

пекин

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в мире, сша, пекин, джо байден, вашингтон (штат), камала харрис, си цзиньпин