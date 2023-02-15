https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html

Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов

Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов - РИА Новости, 15.02.2023

Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов

Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T16:30

2023-02-15T16:30

2023-02-15T16:30

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant.Рано утром в понедельник злоумышленники пробрались в институцию через крышу. Они спустились на первый этаж – там размещается выставка редкой китайской керамики. Осколки семи из 11 похищенных предметов были найдены на улице. Среди пропавших вещей – китайская рубиновая чаша XI века. Подобный экземпляр в 2012 году был продан на аукционе за 32 миллиона долларов.1 февраля была неудачная попытка взлома музея. После чего в нем усилили меры безопасности. Пока нет данных, связаны ли два преступления. Полиция ведет расследование. Музей закрыт до 21 февраля.

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музеи, выставки, голландия