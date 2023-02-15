https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов - РИА Новости, 15.02.2023
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов
Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:30
2023-02-15T16:30
2023-02-15T16:30
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant.Рано утром в понедельник злоумышленники пробрались в институцию через крышу. Они спустились на первый этаж – там размещается выставка редкой китайской керамики. Осколки семи из 11 похищенных предметов были найдены на улице. Среди пропавших вещей – китайская рубиновая чаша XI века. Подобный экземпляр в 2012 году был продан на аукционе за 32 миллиона долларов.1 февраля была неудачная попытка взлома музея. После чего в нем усилили меры безопасности. Пока нет данных, связаны ли два преступления. Полиция ведет расследование. Музей закрыт до 21 февраля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музеи, выставки, голландия
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Голландия
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов
Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов