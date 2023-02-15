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Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов - РИА Новости, 15.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230215/muzey-1852116315.html
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов - РИА Новости, 15.02.2023
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов
Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T16:30
2023-02-15T16:30
культура
новости культуры
музеи
выставки
голландия
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant.Рано утром в понедельник злоумышленники пробрались в институцию через крышу. Они спустились на первый этаж – там размещается выставка редкой китайской керамики. Осколки семи из 11 похищенных предметов были найдены на улице. Среди пропавших вещей – китайская рубиновая чаша XI века. Подобный экземпляр в 2012 году был продан на аукционе за 32 миллиона долларов.1 февраля была неудачная попытка взлома музея. После чего в нем усилили меры безопасности. Пока нет данных, связаны ли два преступления. Полиция ведет расследование. Музей закрыт до 21 февраля.
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новости культуры, музеи, выставки, голландия
Культура, Новости культуры, Музеи, Выставки, Голландия
16:30 15.02.2023
 
Грабители ворвались в музей в Нидерландах и вытащили 11 редких экспонатов

Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов

CC BY-SA 3.0 / Bouwe Brouwer / Keramiekmuseum Princessehof Good pictures Advanced...Музей керамики в городе Леуварден в Нидерландах
Музей керамики в городе Леуварден в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
CC BY-SA 3.0 / Bouwe Brouwer / Keramiekmuseum Princessehof Good pictures Advanced...
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Грабители ворвались в музей керамики Принсессехоф в Нидерландах и вытащили 11 экспонатов, пишет Artnet со ссылкой на Leeuwarder Courant.
Рано утром в понедельник злоумышленники пробрались в институцию через крышу. Они спустились на первый этаж – там размещается выставка редкой китайской керамики.
Осколки семи из 11 похищенных предметов были найдены на улице. Среди пропавших вещей – китайская рубиновая чаша XI века. Подобный экземпляр в 2012 году был продан на аукционе за 32 миллиона долларов.
1 февраля была неудачная попытка взлома музея. После чего в нем усилили меры безопасности. Пока нет данных, связаны ли два преступления.
Полиция ведет расследование. Музей закрыт до 21 февраля.
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