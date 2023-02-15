https://ria.ru/20230215/indoneziya-1852122076.html
Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН
Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН - РИА Новости, 15.02.2023
Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН
Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году, заявила посол РФ в Джакарте Людмила... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T12:02
2023-02-15T12:02
2023-02-15T12:04
в мире
индонезия
россия
людмила воробьева
владимир путин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году, заявила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "Мы поздравляем Индонезию с большим успехом ее председательства в G20. Мы думаем, что ни одна другая страна не добилась бы такого хорошего результата. Мы также желаем Индонезии больших успехов председательстве в АСЕАН. Мы готовы участвовать во всех мероприятиях, организованных в рамках председательства Индонезии в АСЕАН", - заявила посол. Глава российской дипмиссии добавила, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит АСЕАН, который пройдет в Индонезии. "Если это произойдет, конечно, наши двусторонние отношения улучшатся. Тем не менее, пока мы не может дать какую-либо конкретную информацию о визите", - подчеркнула посол. Ранее Воробьева заявила РИА Новости, что в 2023 году "вполне вероятны" попытки западных стран повторить антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", на площадках АСЕАН. "Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году", - сказала она.
https://ria.ru/20230211/vorobeva-1851205514.html
https://ria.ru/20230208/indoneziya-1850621145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, индонезия, россия, людмила воробьева, владимир путин
В мире, Индонезия, Россия, Людмила Воробьева, Владимир Путин
12:02 15.02.2023 (обновлено: 12:04 15.02.2023)
Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН
Посол Воробьева: Россия готова участвовать во всех мероприятиях Индонезии в рамках АСЕАН
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году, заявила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева.
"Мы поздравляем Индонезию с большим успехом ее председательства в G20. Мы думаем, что ни одна другая страна не добилась бы такого хорошего результата. Мы также желаем Индонезии больших успехов председательстве в АСЕАН. Мы готовы участвовать во всех мероприятиях, организованных в рамках председательства Индонезии в АСЕАН", - заявила посол.
Глава российской дипмиссии добавила, что надеется на приезд президента России Владимира Путина
на сентябрьский саммит АСЕАН, который пройдет в Индонезии.
"Если это произойдет, конечно, наши двусторонние отношения улучшатся. Тем не менее, пока мы не может дать какую-либо конкретную информацию о визите", - подчеркнула посол.
Ранее Воробьева заявила РИА Новости, что в 2023 году "вполне вероятны" попытки западных стран повторить антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", на площадках АСЕАН.
"Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году", - сказала она.