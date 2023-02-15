https://ria.ru/20230215/indoneziya-1852122076.html

Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН

Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН - РИА Новости, 15.02.2023

Россия готова участвовать в мероприятиях в Индонезии в рамках АСЕАН

Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году, заявила посол РФ в Джакарте Людмила... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T12:02

2023-02-15T12:02

2023-02-15T12:04

в мире

индонезия

россия

людмила воробьева

владимир путин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия готова участвовать во всех мероприятиях, организуемых Индонезией в рамках ее председательства в АСЕАН в 2023 году, заявила посол РФ в Джакарте Людмила Воробьева. "Мы поздравляем Индонезию с большим успехом ее председательства в G20. Мы думаем, что ни одна другая страна не добилась бы такого хорошего результата. Мы также желаем Индонезии больших успехов председательстве в АСЕАН. Мы готовы участвовать во всех мероприятиях, организованных в рамках председательства Индонезии в АСЕАН", - заявила посол. Глава российской дипмиссии добавила, что надеется на приезд президента России Владимира Путина на сентябрьский саммит АСЕАН, который пройдет в Индонезии. "Если это произойдет, конечно, наши двусторонние отношения улучшатся. Тем не менее, пока мы не может дать какую-либо конкретную информацию о визите", - подчеркнула посол. Ранее Воробьева заявила РИА Новости, что в 2023 году "вполне вероятны" попытки западных стран повторить антироссийскую риторику, которая была им свойственна в прошлом году на мероприятиях "двадцатки", на площадках АСЕАН. "Вероятны и новые попытки Запада подорвать единство и центральность АСЕАН, и мы надеемся, что Индонезия продолжит свою независимую и сбалансированную линию и в этом году", - сказала она.

https://ria.ru/20230211/vorobeva-1851205514.html

https://ria.ru/20230208/indoneziya-1850621145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, индонезия, россия, людмила воробьева, владимир путин