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Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений - РИА Новости, 15.02.2023
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Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений
Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений - РИА Новости, 15.02.2023
Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений
Депутаты Европарламента (ЕП) заподозрили, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели назвал их "идиотами", они недовольны... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T18:52
2023-02-15T18:52
в мире
венгрия
европарламент
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) заподозрили, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели назвал их "идиотами", они недовольны объяснениями чиновника и требуют его отставки, сообщает европейское издание Politico. Во вторник в Европарламенте проходили слушания, в ходе которых еврокомиссар от Венгрии Вархели отвечал на вопросы депутатов по поводу балканских стран-кандидатов. В один из моментов еврокомиссар, не отключая микрофон, спросил у своего помощника: "Сколько этих идиотов еще осталось?". В среду Вархели заявил, что сожалеет о недоразумении в связи с его высказыванием. "Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за возможное недопонимание", - говорится в заявлении еврокомиссара. Депутаты ЕП не удовлетворились объяснениями Вархели, наиболее решительные требуют его отставки. "Вархели имел возможность извиниться и не сделал этого. Он не может просто сказать нам "вы не так расслышали" и продолжать работать дальше… Он должен уйти в отставку", - заявил изданию Даниэль Фройнд, немецкий евродепутат от "Зеленых". Евродепутат от группы венгерских социалистов и демократов Чаба Молнар разослал всем законодателям письмо, в котором назвал слова Вархели "беспрецедентным и серьезным оскорблением" и призвал коллег потребовать его отставки. Представитель спикера Европарламента Роберты Метсолы заявила изданию, что уполномоченные службы проводят проверку ситуации.
https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html
https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html
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в мире, венгрия, европарламент
В мире, Венгрия, Европарламент
18:52 15.02.2023
 
Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений

Politico: евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после слов об "идиотах"

© AP Photo / Francisco SecoЕврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Francisco Seco
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) заподозрили, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели назвал их "идиотами", они недовольны объяснениями чиновника и требуют его отставки, сообщает европейское издание Politico.
Во вторник в Европарламенте проходили слушания, в ходе которых еврокомиссар от Венгрии Вархели отвечал на вопросы депутатов по поводу балканских стран-кандидатов. В один из моментов еврокомиссар, не отключая микрофон, спросил у своего помощника: "Сколько этих идиотов еще осталось?".
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В среду Вархели заявил, что сожалеет о недоразумении в связи с его высказыванием. "Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за возможное недопонимание", - говорится в заявлении еврокомиссара.
Депутаты ЕП не удовлетворились объяснениями Вархели, наиболее решительные требуют его отставки. "Вархели имел возможность извиниться и не сделал этого. Он не может просто сказать нам "вы не так расслышали" и продолжать работать дальше… Он должен уйти в отставку", - заявил изданию Даниэль Фройнд, немецкий евродепутат от "Зеленых".
Евродепутат от группы венгерских социалистов и демократов Чаба Молнар разослал всем законодателям письмо, в котором назвал слова Вархели "беспрецедентным и серьезным оскорблением" и призвал коллег потребовать его отставки.
Представитель спикера Европарламента Роберты Метсолы заявила изданию, что уполномоченные службы проводят проверку ситуации.
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