https://ria.ru/20230215/evrodeputaty-1852256914.html

Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений

Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений - РИА Новости, 15.02.2023

Евродепутаты потребовали отставки еврокомиссара Вархели после оскорблений

Депутаты Европарламента (ЕП) заподозрили, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели назвал их "идиотами", они недовольны... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T18:52

2023-02-15T18:52

2023-02-15T18:52

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европарламент

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Депутаты Европарламента (ЕП) заподозрили, что еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели назвал их "идиотами", они недовольны объяснениями чиновника и требуют его отставки, сообщает европейское издание Politico. Во вторник в Европарламенте проходили слушания, в ходе которых еврокомиссар от Венгрии Вархели отвечал на вопросы депутатов по поводу балканских стран-кандидатов. В один из моментов еврокомиссар, не отключая микрофон, спросил у своего помощника: "Сколько этих идиотов еще осталось?". В среду Вархели заявил, что сожалеет о недоразумении в связи с его высказыванием. "Это было связано с частным разговором на венгерском языке между мной и главой моего кабинета по совершенно другому вопросу, который был вырван из контекста. Я прошу прощения за возможное недопонимание", - говорится в заявлении еврокомиссара. Депутаты ЕП не удовлетворились объяснениями Вархели, наиболее решительные требуют его отставки. "Вархели имел возможность извиниться и не сделал этого. Он не может просто сказать нам "вы не так расслышали" и продолжать работать дальше… Он должен уйти в отставку", - заявил изданию Даниэль Фройнд, немецкий евродепутат от "Зеленых". Евродепутат от группы венгерских социалистов и демократов Чаба Молнар разослал всем законодателям письмо, в котором назвал слова Вархели "беспрецедентным и серьезным оскорблением" и призвал коллег потребовать его отставки. Представитель спикера Европарламента Роберты Метсолы заявила изданию, что уполномоченные службы проводят проверку ситуации.

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850954627.html

https://ria.ru/20230204/vengriya-1849761871.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, венгрия, европарламент