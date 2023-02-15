https://ria.ru/20230215/diskreditatsiya-1852191439.html

Гражданина Украины задержали по подозрению в дискредитации ВС России

Гражданина Украины задержали по подозрению в дискредитации ВС России - РИА Новости, 15.02.2023

Гражданина Украины задержали по подозрению в дискредитации ВС России

Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины, задержанного по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T15:25

2023-02-15T15:25

2023-02-15T15:25

россия

происшествия

саратовская область

украина

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 15 фев - РИА Новости. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении гражданина Украины, задержанного по подозрению в дискредитации Вооруженных сил РФ в публикациях в соцсети, сообщил СК РФ в своем телеграм-канале. "Следственными органами СК России по Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Украины... С февраля по декабрь 2022 года подозреваемый на территории города Энгельса Саратовской области в одной из социальных сетей размещал публикации, содержащие высказывания, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, участвующих в специальной военной операции. Следователями СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области подозреваемый задержан. Проводятся следственные действия, выясняются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении. Дело возбудили по статье УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ". Санкции этой статьи предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230214/lozungi-1851908262.html

россия

саратовская область

украина

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россия, происшествия, саратовская область, украина, следственный комитет россии (ск рф)