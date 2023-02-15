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ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852060610.html
ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера"
ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.02.2023
ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера"
ВСУ перебрасывают в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T05:05
2023-02-15T08:34
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
киев
россия
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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер".По его словам, украинское командование прикладывает максимальные усилия для того, чтобы не допустить окружения города. Для этого Киев перебрасывает в сам город и пригород новую бронетехнику и подразделения украинских войск. Несмотря на ожесточенное сопротивление, штурмовые подразделения группы "Вагнер", по словам бойца, продвигаются вперед как в самом городе, так на его окраинах. Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.
https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html
артемовск
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Боец "Вагнера" о действиях отряда под Артемовском
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Россия
05:05 15.02.2023 (обновлено: 08:34 15.02.2023)
 
ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера"

Боец "Вагнера" заявил, что ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и подразделения

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер".
По его словам, украинское командование прикладывает максимальные усилия для того, чтобы не допустить окружения города. Для этого Киев перебрасывает в сам город и пригород новую бронетехнику и подразделения украинских войск.
Несмотря на ожесточенное сопротивление, штурмовые подразделения группы "Вагнер", по словам бойца, продвигаются вперед как в самом городе, так на его окраинах.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.
Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
03:20
"Россия сомнет ВСУ". На Западе рассказали о поворотном моменте на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевРоссия
 
 
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