https://ria.ru/20230215/artemovsk-1852060610.html

ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера"

ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера" - РИА Новости, 15.02.2023

ВСУ перебрасывают в Артемовск новую технику и силы, заявил боец "Вагнера"

ВСУ перебрасывают в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер". РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T05:05

2023-02-15T05:05

2023-02-15T08:34

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

киев

россия

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АРТЕМОВСК (ДНР), 15 фев — РИА Новости. ВСУ перебрасывают в Артемовск и его пригород новую технику и подразделения, заявил РИА Новости боец группы "Вагнер".По его словам, украинское командование прикладывает максимальные усилия для того, чтобы не допустить окружения города. Для этого Киев перебрасывает в сам город и пригород новую бронетехнику и подразделения украинских войск. Несмотря на ожесточенное сопротивление, штурмовые подразделения группы "Вагнер", по словам бойца, продвигаются вперед как в самом городе, так на его окраинах. Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от крупного города Горловки.Как рассказал врио главы республики Денис Пушилин, сейчас российские подразделения ведут боевые действия в районе села Парасковиевка, взятие которого позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ.

https://ria.ru/20230215/moment-1852057542.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

россия

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Боец "Вагнера" о действиях отряда под Артемовском Боец "Вагнера" о действиях отряда под Артемовском 2023-02-15T05:05 true PT3M03S

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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, киев, россия