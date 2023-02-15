В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"

АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области, переживших Великую Отечественную войну, будучи детьми, при этом закон коснется более чем 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба правительства региона. Областной закон "О детях войны, проживающих на территории Архангельской области" единогласно принят сразу в двух чтениях. Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, вопрос установления статуса "Дети войны" в отношении жителей Архангельской области, переживших Великую Отечественную войну, обсуждался несколько лет. По инициативе губернатора весной прошлого года для принятия консолидированного решения по этому вопросу при правительстве Архангельской области была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса, руководители общественных ветеранских объединений, в том числе региональной и городской организаций "Дети войны". Проект областного закона глава региона Александр Цыбульский ранее обсуждал с представителями парламентских партий на заседании совета политических партий Архангельской области. "Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми", – сообщил губернатор Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Согласно новому закону, к детям войны, проживающим на территории Архангельской области, относятся граждане России, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года включительно. На сегодняшний день в Архангельской области проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут получить этот статус. Как отметила Старжинская, подготовка законопроекта была обусловлена еще и тем, что на федеральном уровне данный вопрос пока не урегулирован. "Принимая закон, мы выражаем уважение гражданам, которые, будучи детьми, претерпели все тяготы, лишения в связи с событиями Великой Отечественной войны", – подчеркнула она. Подтверждением статуса "Дети войны" станут удостоверения и нагрудные знаки. По словам Старжинской, выдавать их будут в беззаявительном порядке, на основании уже имеющихся данных. В течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона все, кто имеет право на присвоение статуса "Дети войны", получат соответствующие уведомления, а сами удостоверения и нагрудные знаки – в течение 90 дней. Как отметили в правительстве, закрепление статуса "Дети войны" в областном законодательстве – только первый этап. После этого рабочая группа займется разработкой пакета конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться также при участии жителей региона, которые получат статус "Дети войны".
АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области, переживших Великую Отечественную войну, будучи детьми, при этом закон коснется более чем 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба правительства региона.
Областной закон "О детях войны, проживающих на территории Архангельской области" единогласно принят сразу в двух чтениях. Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, вопрос установления статуса "Дети войны" в отношении жителей Архангельской области, переживших Великую Отечественную войну, обсуждался несколько лет.
По инициативе губернатора весной прошлого года для принятия консолидированного решения по этому вопросу при правительстве Архангельской области была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса, руководители общественных ветеранских объединений, в том числе региональной и городской организаций "Дети войны".
Проект областного закона глава региона Александр Цыбульский ранее обсуждал с представителями парламентских партий на заседании совета политических партий Архангельской области.
"Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми", – сообщил губернатор Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Согласно новому закону, к детям войны, проживающим на территории Архангельской области, относятся граждане России, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года включительно. На сегодняшний день в Архангельской области проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут получить этот статус.
Как отметила Старжинская, подготовка законопроекта была обусловлена еще и тем, что на федеральном уровне данный вопрос пока не урегулирован. "Принимая закон, мы выражаем уважение гражданам, которые, будучи детьми, претерпели все тяготы, лишения в связи с событиями Великой Отечественной войны", – подчеркнула она.
Подтверждением статуса "Дети войны" станут удостоверения и нагрудные знаки. По словам Старжинской, выдавать их будут в беззаявительном порядке, на основании уже имеющихся данных. В течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона все, кто имеет право на присвоение статуса "Дети войны", получат соответствующие уведомления, а сами удостоверения и нагрудные знаки – в течение 90 дней.
Как отметили в правительстве, закрепление статуса "Дети войны" в областном законодательстве – только первый этап. После этого рабочая группа займется разработкой пакета конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться также при участии жителей региона, которые получат статус "Дети войны".
Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
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Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
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Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
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Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
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Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
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Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
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Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
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Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".
Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".
Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".
Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".
Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".
Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".
Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".
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