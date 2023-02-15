Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области утвердили статус "Дети войны" - РИА Новости, 15.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20230215/arkhangelsk-1852233374.html
В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"
В Архангельской области утвердили статус "Дети войны" - РИА Новости, 15.02.2023
В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"
Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области,... РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T17:37
2023-02-15T17:37
архангельская область
жилье
архангельская область
россия
александр цыбульский
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_155:0:3796:2048_1920x0_80_0_0_293290d52cde196d19d9df6093d6d691.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области, переживших Великую Отечественную войну, будучи детьми, при этом закон коснется более чем 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба правительства региона. Областной закон "О детях войны, проживающих на территории Архангельской области" единогласно принят сразу в двух чтениях. Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, вопрос установления статуса "Дети войны" в отношении жителей Архангельской области, переживших Великую Отечественную войну, обсуждался несколько лет. По инициативе губернатора весной прошлого года для принятия консолидированного решения по этому вопросу при правительстве Архангельской области была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса, руководители общественных ветеранских объединений, в том числе региональной и городской организаций "Дети войны". Проект областного закона глава региона Александр Цыбульский ранее обсуждал с представителями парламентских партий на заседании совета политических партий Архангельской области. "Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми", – сообщил губернатор Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Согласно новому закону, к детям войны, проживающим на территории Архангельской области, относятся граждане России, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года включительно. На сегодняшний день в Архангельской области проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут получить этот статус. Как отметила Старжинская, подготовка законопроекта была обусловлена еще и тем, что на федеральном уровне данный вопрос пока не урегулирован. "Принимая закон, мы выражаем уважение гражданам, которые, будучи детьми, претерпели все тяготы, лишения в связи с событиями Великой Отечественной войны", – подчеркнула она. Подтверждением статуса "Дети войны" станут удостоверения и нагрудные знаки. По словам Старжинской, выдавать их будут в беззаявительном порядке, на основании уже имеющихся данных. В течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона все, кто имеет право на присвоение статуса "Дети войны", получат соответствующие уведомления, а сами удостоверения и нагрудные знаки – в течение 90 дней. Как отметили в правительстве, закрепление статуса "Дети войны" в областном законодательстве – только первый этап. После этого рабочая группа займется разработкой пакета конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться также при участии жителей региона, которые получат статус "Дети войны".
https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html
https://ria.ru/20230212/provokatsiya-1851493600.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156275/99/1562759940_610:0:3341:2048_1920x0_80_0_0_40cc3ce84048caa9a12c591afffcf147.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, архангельская область, россия, александр цыбульский, великая отечественная война (1941-1945)
Архангельская область, Жилье, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Великая Отечественная война (1941-1945)
17:37 15.02.2023
 

В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"

© Depositphotos.com / Ilin_RomanАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
© Depositphotos.com / Ilin_Roman
Архангельск. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области, переживших Великую Отечественную войну, будучи детьми, при этом закон коснется более чем 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба правительства региона.
Областной закон "О детях войны, проживающих на территории Архангельской области" единогласно принят сразу в двух чтениях. Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, вопрос установления статуса "Дети войны" в отношении жителей Архангельской области, переживших Великую Отечественную войну, обсуждался несколько лет.
Вид на Кремль с Парящего моста в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 00:23
Названы регионы — лидеры по качеству жизни
По инициативе губернатора весной прошлого года для принятия консолидированного решения по этому вопросу при правительстве Архангельской области была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса, руководители общественных ветеранских объединений, в том числе региональной и городской организаций "Дети войны".
Проект областного закона глава региона Александр Цыбульский ранее обсуждал с представителями парламентских партий на заседании совета политических партий Архангельской области.
"Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми", – сообщил губернатор Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Ветеран ВОВ о провокации бандеровцев на 9 мая 1995 года в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
12 февраля, 10:08
Ветеран рассказал, как бандеровцы готовили провокацию на 9 Мая в Энергодаре
Согласно новому закону, к детям войны, проживающим на территории Архангельской области, относятся граждане России, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года включительно. На сегодняшний день в Архангельской области проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут получить этот статус.
Как отметила Старжинская, подготовка законопроекта была обусловлена еще и тем, что на федеральном уровне данный вопрос пока не урегулирован. "Принимая закон, мы выражаем уважение гражданам, которые, будучи детьми, претерпели все тяготы, лишения в связи с событиями Великой Отечественной войны", – подчеркнула она.
Подтверждением статуса "Дети войны" станут удостоверения и нагрудные знаки. По словам Старжинской, выдавать их будут в беззаявительном порядке, на основании уже имеющихся данных. В течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона все, кто имеет право на присвоение статуса "Дети войны", получат соответствующие уведомления, а сами удостоверения и нагрудные знаки – в течение 90 дней.
Как отметили в правительстве, закрепление статуса "Дети войны" в областном законодательстве – только первый этап. После этого рабочая группа займется разработкой пакета конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться также при участии жителей региона, которые получат статус "Дети войны".
Дети войны. На улицах столиц показали правду о детях Донбасса
© РИА Новости / Алексей Даничев

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Максим Блинов

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Максим Блинов

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

Фотовыставка Посмотри в глаза Донбассу
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
© РИА Новости / Алексей Даничев

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
© РИА Новости / Алексей Даничев

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

Фотовыставка Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду Я! Дети Донбасса в центре Санкт-Петербурга
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
1 из 9

Катя, десять лет. "В момент, когда началась война, Катя, как и в обычные дни, находилась в детском саду". Как только пугающее эхо разрывов наполнило детскую комнату, группу быстро эвакуировали в подвал. Через некоторое время ребенка забрали домой, но дорога была не такой, как всегда. Вместе с бабушкой они перебежками, от одного безопасного места к другому, медленно добрались до дома".

© РИА Новости / Алексей Даничев
2 из 9

Кира, пять лет. "Девочка гуляет только у дома с мамой, готовы к "прилетам" в любую минуту. Если начнут бомбить, то малышка знает, где в квартире самое безопасное место. Как и остальные дети, внимательно слушает рассказы мам о попаданиях".

© РИА Новости / Алексей Даничев
3 из 9

Дима, восемь лет. "В день начала войны они с мамой гуляли в парке. Когда услышали звуки разрывов, им показалось, что это взрываются петарды. Но вскоре они поняли, что это стреляют самолеты".

© РИА Новости / Алексей Даничев
4 из 9

Настя, четыре года. Девочка живет в районе Донецкого аэропорта. Вся ее жизнь — война. Мама девочки разрешила ее сфотографировать, если та согласится. Настя фотографироваться не хотела, но за конфеты согласилась".

© РИА Новости / Алексей Даничев
5 из 9

Влад, 11 лет. "Влад застал мирное время, в отличие от многих детей младше него. Он помнит, как гулять можно было везде, в том числе и возле озера, где сейчас лежит большое количество неразорвавшихся мин, на одной из которых подорвался человек. Влад заверил, что после взрыва около своего дома, он уже ничего не боится".

© РИА Новости / Алексей Даничев
6 из 9

Лиза, шесть лет. "Все время войны девочка живет в одном из самых обстреливаемых районов Донецка. Война началась, когда Лиза была еще маленькой. Всю свою сознательную жизнь она живет в контексте боевых действий".

© РИА Новости / Максим Блинов
7 из 9

Виолетта, десять лет. "Девочка живет в поселке Александровка, часть населенного пункта относится к так называемой серой зоне. Здесь дети могут собирать абрикосы во дворе разрушенного дома, и в ста метрах, на крайнем рубеже, периодически начинаются перестрелки. Детский смех, перемежающийся с автоматными очередями, — это и есть главный потрет прифронтовых окраин".

© РИА Новости / Максим Блинов
8 из 9

Софья, семь лет: "Когда Софью попросили посмотреть в глаза тем, кто в них стреляет, мама девочки сказала: "Вспомни, зайчик, как нас бомбили. Как прилетел снаряд к дому, как вылетела стена. Вспомни и посмотри, не подведи журналиста". Софья собралась и посмотрела. Они не играют на камеру, к просьбе относятся ответственно, с надеждой на спасение".

© РИА Новости / Алексей Даничев
9 из 9

За восемь лет на Донбассе выросло целое поколение детей, которые разбираются в типах снарядов, различают звуки обстрелов, знают, когда и как прятаться, если "свистит", а мира на своей земле не знают.

© РИА Новости / Алексей Даничев
 
Архангельская областьЖильеАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала