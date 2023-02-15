https://ria.ru/20230215/arkhangelsk-1852233374.html

В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"

В Архангельской области утвердили статус "Дети войны" - РИА Новости, 15.02.2023

В Архангельской области утвердили статус "Дети войны"

Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области,... РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T17:37

2023-02-15T17:37

2023-02-15T17:37

архангельская область

жилье

архангельская область

россия

александр цыбульский

великая отечественная война (1941-1945)

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 фев – РИА Новости. Парламентарии Архангельской области поддержали предложение губернатора региона Александра Цыбульского об учреждении статуса "Дети войны" для жителей области, переживших Великую Отечественную войну, будучи детьми, при этом закон коснется более чем 40 тысяч человек, сообщила пресс-служба правительства региона. Областной закон "О детях войны, проживающих на территории Архангельской области" единогласно принят сразу в двух чтениях. Как отметила заместитель председателя правительства Архангельской области Олеся Старжинская, вопрос установления статуса "Дети войны" в отношении жителей Архангельской области, переживших Великую Отечественную войну, обсуждался несколько лет. По инициативе губернатора весной прошлого года для принятия консолидированного решения по этому вопросу при правительстве Архангельской области была создана рабочая группа, в которую вошли представители исполнительных органов власти и депутатского корпуса, руководители общественных ветеранских объединений, в том числе региональной и городской организаций "Дети войны". Проект областного закона глава региона Александр Цыбульский ранее обсуждал с представителями парламентских партий на заседании совета политических партий Архангельской области. "Присвоение статуса будет носить беззаявительный характер. Впереди – большая работа по определению мер поддержки для людей, которые пережили Великую Отечественную войну, будучи детьми", – сообщил губернатор Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба. Согласно новому закону, к детям войны, проживающим на территории Архангельской области, относятся граждане России, родившиеся в период с 1 января 1927 года по 31 декабря 1945 года включительно. На сегодняшний день в Архангельской области проживают порядка 41,4 тысячи граждан, которые могут получить этот статус. Как отметила Старжинская, подготовка законопроекта была обусловлена еще и тем, что на федеральном уровне данный вопрос пока не урегулирован. "Принимая закон, мы выражаем уважение гражданам, которые, будучи детьми, претерпели все тяготы, лишения в связи с событиями Великой Отечественной войны", – подчеркнула она. Подтверждением статуса "Дети войны" станут удостоверения и нагрудные знаки. По словам Старжинской, выдавать их будут в беззаявительном порядке, на основании уже имеющихся данных. В течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона все, кто имеет право на присвоение статуса "Дети войны", получат соответствующие уведомления, а сами удостоверения и нагрудные знаки – в течение 90 дней. Как отметили в правительстве, закрепление статуса "Дети войны" в областном законодательстве – только первый этап. После этого рабочая группа займется разработкой пакета конкретных льгот и преференций, которыми сможет пользоваться эта категория граждан. Вопрос о предоставлении мер социальной поддержки будет рассматриваться также при участии жителей региона, которые получат статус "Дети войны".

https://ria.ru/20230213/reyting-1851582168.html

https://ria.ru/20230212/provokatsiya-1851493600.html

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жилье, архангельская область, россия, александр цыбульский, великая отечественная война (1941-1945)