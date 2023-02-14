https://ria.ru/20230214/vzyatka-1851844631.html

В Якутии экс-начальника отдела МВД обвинили в получении крупной взятки

В Якутии экс-начальника отдела МВД обвинили в получении крупной взятки - РИА Новости, 14.02.2023

В Якутии экс-начальника отдела МВД обвинили в получении крупной взятки

Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии обвиняется в получении взятки в крупном размере,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:27

2023-02-14T07:27

2023-02-14T07:29

происшествия

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фсб

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Экс-начальник отдела МВД экономической безопасности и противодействия коррупции в Нерюнгринском районе Якутии обвиняется в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Уголовное дело возбуждено по материалам управления ФСБ России по Якутии, расследовано первым отделом регионального СУ СК России. Мужчине инкриминируется пять эпизодов преступления. Дело направлено в суд. "По версии следствия, обвиняемый при посредничестве адвоката и начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД России по Нерюнгринскому району получил от предпринимателей, осуществлявших незаконную деятельность на территории города Нерюнгри по приобретению, хранению, перевозке и сбыту немаркированной алкогольной продукции, денежные средства в виде взяток в общей сумме более 3 миллионов рублей", - рассказали в прокуратуре. Взамен фигурант уголовного дела покровительствовал и закрывал глаза на нелегальный бизнес взяткодателей. "В отношении адвоката и бывшего начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нерюнгринскому району уголовные дела находятся на рассмотрении суда", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230209/ubiystva-1850773944.html

https://ria.ru/20230213/vzyatki-1851680610.html

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происшествия, россия, фсб, следственный комитет россии (ск рф), нерюнгринский район, нерюнгри