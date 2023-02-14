https://ria.ru/20230214/ukaz-1852021829.html
Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам
Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам - РИА Новости, 14.02.2023
Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам на госорганы и критическую информационную... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T18:43
2023-02-14T18:43
2023-02-14T18:43
в мире
технологии
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам на госорганы и критическую информационную инфраструктуру, сообщила пресс-служба главы государства. Согласно ему, документом определяется правовая основа создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматривающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру. "В частности, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что указ направлен на дальнейшую реализацию положений концепции национальной безопасности и взаимосвязан с концепцией информационной безопасности. "Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит консолидировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Технологии, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам
Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о нацсистеме обеспечения кибербезопасности
МИНСК, 14 фев – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам на госорганы и критическую информационную инфраструктуру, сообщила пресс-служба
главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 февраля подписал указ № 40 "О кибербезопасности", - говорится в сообщении.
Согласно ему, документом определяется правовая основа создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматривающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру.
"В частности, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности", - отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что указ направлен на дальнейшую реализацию положений концепции национальной безопасности и взаимосвязан с концепцией информационной безопасности.
"Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит консолидировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем", - говорится в сообщении.