https://ria.ru/20230214/ukaz-1852021829.html

Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам

Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам - РИА Новости, 14.02.2023

Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам на госорганы и критическую информационную... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T18:43

2023-02-14T18:43

2023-02-14T18:43

в мире

технологии

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о формировании системы противодействия кибератакам на госорганы и критическую информационную инфраструктуру, сообщила пресс-служба главы государства. Согласно ему, документом определяется правовая основа создания и функционирования национальной системы обеспечения кибербезопасности, предусматривающей формирование комплексного многоуровневого механизма противодействия кибератакам на государственные органы и организации, критическую информационную инфраструктуру. "В частности, конкретизированы функции и задачи по обеспечению кибербезопасности государственных органов и иных организаций, закреплена персональная ответственность их руководителей, а также определены владельцы критически важных объектов информатизации, обеспечивающие первоочередное создание центров кибербезопасности", - отмечается в сообщении. Подчеркивается, что указ направлен на дальнейшую реализацию положений концепции национальной безопасности и взаимосвязан с концепцией информационной безопасности. "Реализация мер, предусмотренных в указе, позволит консолидировать усилия по предотвращению, обнаружению и минимизации последствий кибератак на объекты информационной инфраструктуры, тем самым повысить безопасность и надежность информационных систем", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230214/ucheniya-1851875876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, технологии, белоруссия, александр лукашенко