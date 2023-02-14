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Крутой: резерв роста торговли Минска и РФ в снятии барьеров и в кооперации - РИА Новости, 14.02.2023
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Крутой: резерв роста торговли Минска и РФ в снятии барьеров и в кооперации
Крутой: резерв роста торговли Минска и РФ в снятии барьеров и в кооперации - РИА Новости, 14.02.2023
Крутой: резерв роста торговли Минска и РФ в снятии барьеров и в кооперации
Задача дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли Минска и Москвы является сложной на фоне рекордного объема взаимной торговли двух стран в 2022 году, но РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T17:22
2023-02-14T17:22
союзное государство
россия
минск
белоруссия
дмитрий мезенцев
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Задача дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли Минска и Москвы является сложной на фоне рекордного объема взаимной торговли двух стран в 2022 году, но у стран есть резерв для этого в виде снятия барьеров и развития кооперации, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. "Я сегодня говорил, что мы достигли исторической цифры (годовой взаимной торговли Белоруссии и России – ред.) в 50 миллиардов долларов и просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5%, как доведено белорусским правительством, будет еще сложнее. Резерв - только в снятии барьеров, только в новых кооперационных проектах", - заявил Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совмина Союзного государства, которое прошло в Минске. Он также обратил внимание на планы дальнейшей активизации регионального сотрудничества Белоруссии и России. "От президентов наших стран нет никаких ограничений на региональную повестку", - отметил Крутой. Он напомнил, что в июне Уфе состоится 10-й форум регионов двух стран и предположил, что на уровне лидеров государств будут подводиться итоги работы этого измерения сотрудничества. Посол сообщил, что на заседании группы рассматривался широкий перечень вопросов сотрудничества Минска и Москвы. "И что стало новинкой этого заседания группы высокого уровня – блок социальных, культурных и спортивных вопросов. Мы договорились об увеличении количества и бюджета спортивных мероприятий, о большей координации в сфере образования", - сказал он. Крутой подчеркнул, что на заседании поднимались такие стратегические вопросы, как, например, унификация законодательства в сфере госзакупок или признание электронной цифровой подписи. Кроме того, были и локальные вопросы - импортозамещение и конкретные возможные кооперационные проекты, в частности, производство контейнеров, парфюмерных веществ. "Были и отраслевые темы – экспорт и транзит пиломатериалов и пилопродукции в условиях западных санкций, допуск строительного листового стекла на белорусский рынок", - отметил он. "По традиции группа высокого уровня всегда обсуждает очень предметные вопросы, которые вносятся прежде всего республиканскими и федеральными министерствами и ведомствами. Те 18 вопросов, которые сегодня были обсуждены, подтвердили особый тон и конструктив в отношениях. Это тоже ресурс в поддержку того уровня союзничества, которое определяют национальные лидеры", - сказал в свою очередь журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания.
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россия, минск, белоруссия, дмитрий мезенцев
Союзное государство, Россия, Минск, Белоруссия, Дмитрий Мезенцев
17:22 14.02.2023
 

Крутой: резерв роста торговли Минска и РФ в снятии барьеров и в кооперации

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПосол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Задача дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли Минска и Москвы является сложной на фоне рекордного объема взаимной торговли двух стран в 2022 году, но у стран есть резерв для этого в виде снятия барьеров и развития кооперации, заявил посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
"Я сегодня говорил, что мы достигли исторической цифры (годовой взаимной торговли Белоруссии и России – ред.) в 50 миллиардов долларов и просто остаться на этом уровне будет очень сложно, а прирасти еще на 6,5%, как доведено белорусским правительством, будет еще сложнее. Резерв - только в снятии барьеров, только в новых кооперационных проектах", - заявил Крутой журналистам по итогам заседания группы высокого уровня совмина Союзного государства, которое прошло в Минске.
Он также обратил внимание на планы дальнейшей активизации регионального сотрудничества Белоруссии и России. "От президентов наших стран нет никаких ограничений на региональную повестку", - отметил Крутой. Он напомнил, что в июне Уфе состоится 10-й форум регионов двух стран и предположил, что на уровне лидеров государств будут подводиться итоги работы этого измерения сотрудничества.
Посол сообщил, что на заседании группы рассматривался широкий перечень вопросов сотрудничества Минска и Москвы. "И что стало новинкой этого заседания группы высокого уровня – блок социальных, культурных и спортивных вопросов. Мы договорились об увеличении количества и бюджета спортивных мероприятий, о большей координации в сфере образования", - сказал он.
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Крутой подчеркнул, что на заседании поднимались такие стратегические вопросы, как, например, унификация законодательства в сфере госзакупок или признание электронной цифровой подписи. Кроме того, были и локальные вопросы - импортозамещение и конкретные возможные кооперационные проекты, в частности, производство контейнеров, парфюмерных веществ. "Были и отраслевые темы – экспорт и транзит пиломатериалов и пилопродукции в условиях западных санкций, допуск строительного листового стекла на белорусский рынок", - отметил он.
"По традиции группа высокого уровня всегда обсуждает очень предметные вопросы, которые вносятся прежде всего республиканскими и федеральными министерствами и ведомствами. Те 18 вопросов, которые сегодня были обсуждены, подтвердили особый тон и конструктив в отношениях. Это тоже ресурс в поддержку того уровня союзничества, которое определяют национальные лидеры", - сказал в свою очередь журналистам госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев, подводя итоги заседания.
 
Союзное государствоРоссияМинскБелоруссияДмитрий Мезенцев
 
 
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