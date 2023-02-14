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Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов - РИА Новости, 14.02.2023
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов
Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:12
2023-02-14T14:12
2023-02-14T14:12
союзное государство
минск
россия
цены на нефть
москва
белоруссия
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске. По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках. В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", - сказал посол. Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам. Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК. В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минск, россия, цены на нефть, москва, белоруссия
Союзное государство, Минск, Россия, Цены на нефть, Москва, Белоруссия
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня совмина Союзного государства
во вторник в Минске.
По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках.
В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", - сказал посол.
Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам.
Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК.
В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.