https://ria.ru/20230214/tarify-1851936882.html

Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов

Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов - РИА Новости, 14.02.2023

Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов

Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:12

2023-02-14T14:12

2023-02-14T14:12

союзное государство

минск

россия

цены на нефть

москва

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152558/37/1525583710_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e7a49b9c67ffca4d95619c12a034c34e.jpg

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске. По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках. В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", - сказал посол. Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам. Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК. В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.

https://ria.ru/20230202/programmy-1849263081.html

минск

россия

москва

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минск, россия, цены на нефть, москва, белоруссия