Рейтинг@Mail.ru
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230214/tarify-1851936882.html
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов - РИА Новости, 14.02.2023
Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов
Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:12
2023-02-14T14:12
союзное государство
минск
россия
цены на нефть
москва
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152558/37/1525583710_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_e7a49b9c67ffca4d95619c12a034c34e.jpg
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой. "На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске. По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках. В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", - сказал посол. Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам. Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК. В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.
https://ria.ru/20230202/programmy-1849263081.html
минск
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152558/37/1525583710_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_aea87ff5f9fd02a935e1587e18405c07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
минск, россия, цены на нефть, москва, белоруссия
Союзное государство, Минск, Россия, Цены на нефть, Москва, Белоруссия
14:12 14.02.2023
 

Минск обсуждает с Россией тарифы на ж/д перевозки чувствительных грузов

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкТепловоз с грузовыми вагонами
Тепловоз с грузовыми вагонами - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Тепловоз с грузовыми вагонами
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Минск и Москва обсуждают выравнивание тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов, заявил посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой.
"На сегодняшний день у нас идет работа по вопросам развития совместной биржевой торговли, признанию электронной цифровой подписи, выравниванию тарифов на железнодорожные перевозки по ряду чувствительных грузов и другим вопросам", - сказал Крутой на заседании группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске.
По словам посла, в прошлом году было проведено четыре заседания группы высокого уровня. Рассмотрено около 40 важных вопросов, включая поставки отдельных товаров, сотрудничество в сфере микроэлектроники, пилотный проект по признанию банковских гарантий при госзакупках.
В этой связи Крутой отметил, что уже выдано гарантий на сумму более 150 миллионов российских рублей, к участию в проекте заявлено 7 банков. "Думаю, вот-вот выйдем на подписание по итогам этого пилотного проекта конкретного соглашения", - сказал посол.
Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
2 февраля, 14:58Союзное государство
Мезенцев: Минск и Москва начнут реализацию трех союзных оборонных программ
Он также упомянул о работе по отмене роуминга, заявив, что его стоимость для абонентов Союзного государства уже близка к внутристрановым звонкам.
Кроме того, Крутой сообщил, что подписано 15 прогнозных балансов спроса и предложения по отдельным товарным группам, в том числе три из них касаются АПК.
В рамках работы группы вопросы решаются с достаточной скоростью, что позволит "подойти с хорошей базой к предстоящим в апреле-мае заседаниям высших союзных органов", добавил посол.
 
Союзное государствоМинскРоссияЦены на нефтьМоскваБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала