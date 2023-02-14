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На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851943955.html
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек - РИА Новости, 14.02.2023
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:32
2023-02-14T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника. &lt;...&gt; За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке ведомства.Удар пришелся на территории населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.На Краснолиманском направлении, как уточнили в министерстве, артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.В результате убиты до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".По данным ведомства, на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки суммарно погибли более ста бойцов ВСУ. Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:32 14.02.2023 (обновлено: 15:15 14.02.2023)
 
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек

Минобороны: на Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожили до 170 военных ВСУ

© AP Photo / LIBKOSМедики помогают тяжелораненому украинскому солдату
Медики помогают тяжелораненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.
"На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника. <...> За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке ведомства.
Удар пришелся на территории населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.
На Краснолиманском направлении, как уточнили в министерстве, артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13 февраля, 15:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.02.2023
Инфографика
Посмотреть
В результате убиты до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".
По данным ведомства, на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки суммарно погибли более ста бойцов ВСУ.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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