https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851943955.html

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек - РИА Новости, 14.02.2023

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял до 170 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:32

2023-02-14T14:32

2023-02-14T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 170 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны."На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника. <...> За сутки на данном направлении уничтожено до 70 украинских военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", — говорится в сводке ведомства.Удар пришелся на территории населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области.На Краснолиманском направлении, как уточнили в министерстве, артиллерийским огнем и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман (ДНР), Стельмаховка (ЛНР) и Серебрянского лесничества.В результате убиты до 100 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".По данным ведомства, на Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки суммарно погибли более ста бойцов ВСУ. Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля прошлого года. Владимир Путин назвал ее целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность государства.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)