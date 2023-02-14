https://ria.ru/20230214/serbiya-1851950027.html

Вучич заявил, что Сербия не может идти вперед без Евросоюза

Вучич заявил, что Сербия не может идти вперед без Евросоюза - РИА Новости, 14.02.2023

Вучич заявил, что Сербия не может идти вперед без Евросоюза

Сербия зависит от ЕС, не может идти вперед без Брюсселя, альтернативных "спасительных" путей нет, заявил сербский президент Александр Вучич. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:57

2023-02-14T14:57

2023-02-14T14:57

в мире

сербия

александр вучич

евросоюз

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БЕЛГРАД, 14 фев – РИА Новости. Сербия зависит от ЕС, не может идти вперед без Брюсселя, альтернативных "спасительных" путей нет, заявил сербский президент Александр Вучич. Глава сербского государства во вторник присутствовал в Национальном диспетчерском центре электросетей Сербии на подписании соглашения о ранее заявленном пакете помощи от Брюсселя в сфере энергетике в размере 165 миллионов евро. "Хочу, чтобы люди знали, что Сербия во многом зависит от ЕС, Сербия без ЕС тяжело или вовсе не может идти вперед, и что те, кто предлагают возможности нахождения великих и спасительных альтернативных путей, не говорят правду и нечестны по отношению к своим гражданам", - заявил Вучич журналистам. Он отметил, что иногда жестко реагирует на сигналы из ЕС, но при этом должен знать, что "двигает Сербию вперед и питает, дает работу молодым и несет им будущее".

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849337467.html

сербия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, александр вучич, евросоюз