https://ria.ru/20230214/poroshki-1851958021.html

Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт

Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт - РИА Новости, 14.02.2023

Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт

Продукция некоторых производителей косметики и бытовой химии в России, в частности детские стиральные порошки, содержит в своем составе бутилфенил... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:25

2023-02-14T15:25

2023-02-14T15:25

общество

россия

здоровье

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Продукция некоторых производителей косметики и бытовой химии в России, в частности детские стиральные порошки, содержит в своем составе бутилфенил метилпропионал, который считается токсичным веществом, вызывающим ухудшение состояния человека, однако в минимальной концентрации он безопасен для человека, рассказала РИА Новости гендиректор бренда уходовой косметики Pur Pur Ирина Розенбах. Ранее во вторник газета Inquirer сообщила, что филиппинская неправительственная организация в области здоровья и окружающей среды призвала потребителей избегать косметику с содержанием бутилфенила метилпропионала, который считается токсичным веществом, влияющим в том числе на репродуктивное здоровье человека. Бутилфенил метилпропионал - ароматический альдегид, использующийся в отдушках и эфирных маслах. Компонент имеет ярко выраженный цветочный аромат и чаще всего применяется именно для маскировки "химического" запаха сырья. Согласно исследованиям, альдегид безопасен в составе ухаживающих средств для кожи лица и тела, но в концентрации до 0,001%, а в большей дозировке является токсичным. Однако даже небольшой объем компонента в средстве может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей и аллергией. "Важно отметить, что в ряде стран бутилфенил метилпропионал запрещен или ограничен. Однако, в нашей стране некоторые производители бытовой химии и косметики его все-таки используют, в том числе в составе детских порошков... В большой концентрации компонент действительно опасен, так как является производным фенола. Фенол, в свою очередь, относится к ядовитым веществам. Так, попадая на кожу, он всасывается и спустя время начинает воздействовать на ткани головного мозга, может вызывать головокружение, тошноту, упадок сил", - заявила она. По словам эксперта, сейчас потребители чаще всего обращают внимание только на упаковку средства и приятную отдушку, а не на состав. "Не стоит забывать о том, что кожа - это орган, который активно впитывает токсичные компоненты, многие из которых могут накапливаться в организме годами. Поэтому особое внимание следует обращать на составы несмываемой продукции: кремов, лосьонов для тела, масел", - заключила Розенбах.

https://rsport.ria.ru/20230209/zozh-1850782604.html

https://ria.ru/20230210/gripp-1850994296.html

https://ria.ru/20230124/dispanserizatsiya-1847106075.html

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общество, россия, здоровье