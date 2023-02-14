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Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт - РИА Новости, 14.02.2023
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Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт
Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт - РИА Новости, 14.02.2023
Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт
Продукция некоторых производителей косметики и бытовой химии в России, в частности детские стиральные порошки, содержит в своем составе бутилфенил... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:25
2023-02-14T15:25
общество
россия
здоровье
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Продукция некоторых производителей косметики и бытовой химии в России, в частности детские стиральные порошки, содержит в своем составе бутилфенил метилпропионал, который считается токсичным веществом, вызывающим ухудшение состояния человека, однако в минимальной концентрации он безопасен для человека, рассказала РИА Новости гендиректор бренда уходовой косметики Pur Pur Ирина Розенбах. Ранее во вторник газета Inquirer сообщила, что филиппинская неправительственная организация в области здоровья и окружающей среды призвала потребителей избегать косметику с содержанием бутилфенила метилпропионала, который считается токсичным веществом, влияющим в том числе на репродуктивное здоровье человека. Бутилфенил метилпропионал - ароматический альдегид, использующийся в отдушках и эфирных маслах. Компонент имеет ярко выраженный цветочный аромат и чаще всего применяется именно для маскировки "химического" запаха сырья. Согласно исследованиям, альдегид безопасен в составе ухаживающих средств для кожи лица и тела, но в концентрации до 0,001%, а в большей дозировке является токсичным. Однако даже небольшой объем компонента в средстве может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей и аллергией. "Важно отметить, что в ряде стран бутилфенил метилпропионал запрещен или ограничен. Однако, в нашей стране некоторые производители бытовой химии и косметики его все-таки используют, в том числе в составе детских порошков... В большой концентрации компонент действительно опасен, так как является производным фенола. Фенол, в свою очередь, относится к ядовитым веществам. Так, попадая на кожу, он всасывается и спустя время начинает воздействовать на ткани головного мозга, может вызывать головокружение, тошноту, упадок сил", - заявила она. По словам эксперта, сейчас потребители чаще всего обращают внимание только на упаковку средства и приятную отдушку, а не на состав. "Не стоит забывать о том, что кожа - это орган, который активно впитывает токсичные компоненты, многие из которых могут накапливаться в организме годами. Поэтому особое внимание следует обращать на составы несмываемой продукции: кремов, лосьонов для тела, масел", - заключила Розенбах.
https://rsport.ria.ru/20230209/zozh-1850782604.html
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общество, россия, здоровье
Общество, Россия, Здоровье
15:25 14.02.2023
 
Некоторые детские порошки токсичны, считает эксперт

Эксперт Розенбах: некоторые детские стиральные порошки могут быть токсичны

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧистящие средства на полках одного из магазинов
Чистящие средства на полках одного из магазинов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Чистящие средства на полках одного из магазинов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Продукция некоторых производителей косметики и бытовой химии в России, в частности детские стиральные порошки, содержит в своем составе бутилфенил метилпропионал, который считается токсичным веществом, вызывающим ухудшение состояния человека, однако в минимальной концентрации он безопасен для человека, рассказала РИА Новости гендиректор бренда уходовой косметики Pur Pur Ирина Розенбах.
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Ранее во вторник газета Inquirer сообщила, что филиппинская неправительственная организация в области здоровья и окружающей среды призвала потребителей избегать косметику с содержанием бутилфенила метилпропионала, который считается токсичным веществом, влияющим в том числе на репродуктивное здоровье человека.
Бутилфенил метилпропионал - ароматический альдегид, использующийся в отдушках и эфирных маслах. Компонент имеет ярко выраженный цветочный аромат и чаще всего применяется именно для маскировки "химического" запаха сырья. Согласно исследованиям, альдегид безопасен в составе ухаживающих средств для кожи лица и тела, но в концентрации до 0,001%, а в большей дозировке является токсичным. Однако даже небольшой объем компонента в средстве может вызвать аллергическую реакцию у людей с чувствительной кожей и аллергией.
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"Важно отметить, что в ряде стран бутилфенил метилпропионал запрещен или ограничен. Однако, в нашей стране некоторые производители бытовой химии и косметики его все-таки используют, в том числе в составе детских порошков... В большой концентрации компонент действительно опасен, так как является производным фенола. Фенол, в свою очередь, относится к ядовитым веществам. Так, попадая на кожу, он всасывается и спустя время начинает воздействовать на ткани головного мозга, может вызывать головокружение, тошноту, упадок сил", - заявила она.
По словам эксперта, сейчас потребители чаще всего обращают внимание только на упаковку средства и приятную отдушку, а не на состав. "Не стоит забывать о том, что кожа - это орган, который активно впитывает токсичные компоненты, многие из которых могут накапливаться в организме годами. Поэтому особое внимание следует обращать на составы несмываемой продукции: кремов, лосьонов для тела, масел", - заключила Розенбах.
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