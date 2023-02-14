Для доставки гумпомощи в Сирию резолюция ООН не требуется, заявил Полянский
Полянский: резолюция СБ ООН не требуется для работы двух КПП на границе Сирии
© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб, Сирия. Архивное фото
ООН, 14 фев - РИА Новости. Россия считает, что резолюция Совета безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух контрольно-пропускных пунктов: Баб-эс-Салям и Аль-Раи из Турции в северо-западную Сирию на первоначальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи.
"Я абсолютно уверен, что резолюция не нужна. Потому что это суверенное решение Сирии", - сказал Полянский.
"Есть большая разница между трансграничным механизмом доставки гумпомощи, который нарушает суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии", - пояснил он.
Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости открыть два погранперехода на сирийско-турецкой границе в дополнение к действующему.
Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией).
По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Сейчас в рамках механизма действует лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Срок его действия истекает 10 июля 2023 года. Западные страны призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.
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