https://ria.ru/20230214/polyanskiy-1851832242.html

Для доставки гумпомощи в Сирию резолюция ООН не требуется, заявил Полянский

Для доставки гумпомощи в Сирию резолюция ООН не требуется, заявил Полянский - РИА Новости, 14.02.2023

Для доставки гумпомощи в Сирию резолюция ООН не требуется, заявил Полянский

Россия считает, что резолюция Совета безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе, заявил журналистам... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:01

2023-02-14T01:01

2023-02-14T01:01

сирия

россия

в мире

дамаск (город)

дмитрий полянский

антониу гутерреш

мартин гриффитс

оон

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ООН, 14 фев - РИА Новости. Россия считает, что резолюция Совета безопасности не требуется для доставки гумпомощи в Сирию через два КПП на сирийско-турецкой границе, заявил журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал согласие Дамаска на открытие двух контрольно-пропускных пунктов: Баб-эс-Салям и Аль-Раи из Турции в северо-западную Сирию на первоначальный период в три месяца, чтобы обеспечить своевременную доставку гуманитарной помощи. "Я абсолютно уверен, что резолюция не нужна. Потому что это суверенное решение Сирии", - сказал Полянский. "Есть большая разница между трансграничным механизмом доставки гумпомощи, который нарушает суверенитет Сирии, и суверенным решением Сирии", - пояснил он. Ранее замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил о необходимости открыть два погранперехода на сирийско-турецкой границе в дополнение к действующему. Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов в Сирию из соседних государств (в первую очередь, через границу с Турцией) через погранпереходы действует с 2014 года. Такой механизм продлевается ежегодно. В его рамках гуманитарные учреждения ООН и их партнеры изначально вправе были пользоваться маршрутами через линии конфронтации и четырьмя пограничными пунктами пропуска: "Баб-эс-Салям" и "Баб-эль-Хава" (оба на границе Сирии и Турции), "Аль-Ярубия" (на границе с Ираком) и "Аль-Рамта" (на границе с Иорданией). По мере того как сирийская армия стала устанавливать контроль над все большей территорией, Дамаск и Москва стали выступать за постепенное сворачивание работы погранпереходов. Сейчас в рамках механизма действует лишь один погранпереход "Баб-эль-Хава". Срок его действия истекает 10 июля 2023 года. Западные страны призывают к увеличению числа КПП, действующих по данному механизму, тогда как власти Сирии желают, чтобы вся гуманитарная помощь в стране распределялась Дамаском – через линии соприкосновения.

https://ria.ru/20230213/siriya-1851668876.html

https://ria.ru/20230212/gumpomosch-1851574540.html

сирия

россия

дамаск (город)

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сирия, россия, в мире, дамаск (город), дмитрий полянский, антониу гутерреш, мартин гриффитс, оон