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Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851900825.html
Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных
Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных - РИА Новости, 14.02.2023
Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных
Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших в ходе... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:08
2023-02-14T12:08
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
инна святенко
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Сенаторы рассмотрят документ на заседании в среду. Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". В соответствии с документом, супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе СВО. Как пояснила глава комитета Инна Святенко, по действующему законодательству супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Закон устраняет эту правовую коллизию. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами всех фракций и сенаторами.
https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html
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совет федерации рф, инна святенко, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Инна Святенко, Госдума РФ, Общество
12:08 14.02.2023
 
Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных

Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов военных, погибших в ходе спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вне зависимости от состава семьи, в которой они живут.
Сенаторы рассмотрят документ на заседании в среду.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
8 февраля, 15:31Специальная военная операция на Украине
Мишустин анонсировал новые меры поддержки для участников военной операции
Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". В соответствии с документом, супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе СВО.
Как пояснила глава комитета Инна Святенко, по действующему законодательству супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Закон устраняет эту правовую коллизию.
Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами всех фракций и сенаторами.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 09:23Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСовет Федерации РФИнна СвятенкоГосдума РФОбщество
 
 
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