https://ria.ru/20230214/podderzhka-1851900825.html

Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных

Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных - РИА Новости, 14.02.2023

Комитет СФ поддержал закон о соцподдержке супругов погибших военных

Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших в ходе... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:08

2023-02-14T12:08

2023-02-14T12:08

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

инна святенко

госдума рф

общество

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник поддержал закон, предусматривающий получение мер соцподдержки супругам военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, вне зависимости от состава семьи, в которой они живут. Сенаторы рассмотрят документ на заседании в среду. Изменения предлагается внести в закон "О ветеранах". В соответствии с документом, супруги военнослужащих, не вступившие в повторный брак, будут получать максимальные меры социальной поддержки независимо от состава семьи, в которой они живут после смерти супруга, погибшего в ходе СВО. Как пояснила глава комитета Инна Святенко, по действующему законодательству супруги погибших военнослужащих, проживающие не только с детьми, но и, например, с родителями, не могут получать те же меры поддержки, что и проживающие одиноко или только с детьми. Закон устраняет эту правовую коллизию. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы депутатами всех фракций и сенаторами.

https://ria.ru/20230208/lgoty-1850579981.html

https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851856042.html

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совет федерации рф, инна святенко, госдума рф, общество