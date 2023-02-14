Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/michigan-1851841085.html
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек - РИА Новости, 14.02.2023
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек
По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на представителя университета. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:12
2023-02-14T06:12
мичиган
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91f8879267dbbf418d84ef103333da03.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на представителя университета. Ранее местная полиция сообщала, что стрельба произошла в университете в американском штате Мичиган, есть пострадавшие. "Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса", - говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html
мичиган
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9f142663b994cf271bf38e4c6186cf2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мичиган, в мире
Мичиган, В мире
06:12 14.02.2023
 
СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек

DN: в результате стрельбы в университете Мичигана погиб по меньшей мере один человек

© AP Photo / AJ MastПолицейская машина в США
Полицейская машина в США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина в США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на представителя университета.
Ранее местная полиция сообщала, что стрельба произошла в университете в американском штате Мичиган, есть пострадавшие.
Полиция на месте стрельбы возле ресторана в Майами-Гарденс, США - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 09:52
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
"Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса", - говорится в сообщении издания.
 
МичиганВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала