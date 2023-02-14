https://ria.ru/20230214/michigan-1851841085.html

СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек

СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек - РИА Новости, 14.02.2023

СМИ: в результате стрельбы в Мичигане погиб по меньшей мере один человек

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на представителя университета. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T06:12

2023-02-14T06:12

2023-02-14T06:12

мичиган

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы в университете штата Мичиган, сообщает газета Detroit News со ссылкой на представителя университета. Ранее местная полиция сообщала, что стрельба произошла в университете в американском штате Мичиган, есть пострадавшие. "Один человек погиб в результате стрельбы на территории кампуса", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html

мичиган

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мичиган, в мире