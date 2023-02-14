https://ria.ru/20230214/koronavirus-1851880259.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 53 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 53 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 53 человека с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 81 новый случай COVID-19, госпитализировано 53 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:07
2023-02-14T11:07
2023-02-14T11:07
распространение коронавируса
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 81 новый случай COVID-19, госпитализировано 53 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 81, госпитализировано 53 человека, выздоровело 184 человека", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 157 новых случаев COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более девяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерло 35 человек.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, московская область (подмосковье), коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 53 человека с COVID-19
В Подмосковье за сутки выявили 81 новый случай COVID-19