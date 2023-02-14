https://ria.ru/20230214/kherson-1851861447.html
Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта
Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта - РИА Новости, 14.02.2023
Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта
Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:59
2023-02-14T09:59
2023-02-14T09:59
россия
херсонская область
владимир сальдо
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все программы, действующие в России, с 1 марта начнут разворачиваться у нас в Херсонской области. Это возможность для граждан жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно. Государство стоит на страже интересов людей и стремится обеспечить им лучшие условия для жизни", - сказал Сальдо в эфире местной телекомпании "Таврия". По его словам, переход на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения осуществляется в рамках поручения президента страны. "Эта работа подразумевает в себе много направлений: пенсионные выплаты, социальные выплаты, в том числе при рождении ребенка, материнский капитал, материальная поддержка нуждающейся категории граждан, которые не мог сами себя обеспечить, многодетных семей", - сказал Сальдо.
https://ria.ru/20230213/gaubitsa-1851616264.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, общество
Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Общество
Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта
Сальдо заявил, что Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта