https://ria.ru/20230214/kherson-1851861447.html

Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта

Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта - РИА Новости, 14.02.2023

Херсонская область перейдет на российские соцстандарты с 1 марта

Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:59

2023-02-14T09:59

2023-02-14T09:59

россия

херсонская область

владимир сальдо

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Херсонская область с 1 марта перейдет на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Все программы, действующие в России, с 1 марта начнут разворачиваться у нас в Херсонской области. Это возможность для граждан жить лучше, не считать каждую копейку, а чувствовать себя более свободно. Государство стоит на страже интересов людей и стремится обеспечить им лучшие условия для жизни", - сказал Сальдо в эфире местной телекомпании "Таврия". По его словам, переход на российские социальные стандарты помощи и поддержки населения осуществляется в рамках поручения президента страны. "Эта работа подразумевает в себе много направлений: пенсионные выплаты, социальные выплаты, в том числе при рождении ребенка, материнский капитал, материальная поддержка нуждающейся категории граждан, которые не мог сами себя обеспечить, многодетных семей", - сказал Сальдо.

https://ria.ru/20230213/gaubitsa-1851616264.html

россия

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир сальдо, общество