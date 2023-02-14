https://ria.ru/20230214/kabyshev-1851833281.html

Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев

Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев - РИА Новости, 14.02.2023

Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев

Один из ведущих специалистов в области конституционного права России Владимир Кабышев, возглавлявший в 1990 году авторский коллектив саратовского проекта... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T01:20

2023-02-14T01:20

2023-02-14T01:20

общество

россия

саратовская область

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САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Один из ведущих специалистов в области конституционного права России Владимир Кабышев, возглавлявший в 1990 году авторский коллектив саратовского проекта Конституции России, скончался на 85-м году жизни, сообщила Саратовская государственная юридическая академия, где профессор работал с 1969 года. В вузе добавили, что Кабышев всю жизнь посвятил служению праву и являлся автором более 200 научных трудов. "При его непосредственном руководстве были подготовлены и защищены семь докторских и 46 кандидатских диссертаций. Он щедро делился своим огромным педагогическим и научно-исследовательским опытом как с молодыми коллегами, так и с обучающимися. Ректорат, ученый совет, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким Кабышева. Ушел из жизни мудрый наставник, яркий ученый, талантливый педагог, который пользовался неизменным авторитетом у коллег и студентов", - отмечается в сообщении. Председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Кабышева. "Ушел из жизни человек, много сделавший для нашей страны, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, длительное время возглавлявший кафедру конституционного права СГЮА. Талантливый ученый, он подготовил огромную плеяду учеников-правоведов. Светлая память", - цитирует слова Володина пресс-служба вуза. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также выразил соболезнования родным и коллегам Кабышева. "Владимир Терентьевич по праву относится к плеяде отцов-основателей современного российского конституционализма. Признанный ученый, талантливый преподаватель и наставник, он подготовил ряд известных научных деятелей, на протяжении всей своей жизни щедро делился знаниями, старался привить чувство служения закону... Уход из жизни Владимира Терентьевича - большое горе для семьи и коллег, утрата для юридической науки и образования. Светлая память о нем сохранится в сердцах родных и близких", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба в телеграм-канале. Владимир Кабышев окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского (ныне - Саратовская государственная юридическая академия, СГЮА) в 1963 году. С 1969 года работал в этом вузе, пройдя путь от преподавателя до профессора кафедры. В 1993 году был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы, а с января 1994 года по май 1995 года - председателем избирательной комиссии Саратовской области. Доктор юридических наук. Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования России, член Академии гуманитарных наук, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени и ордена Дружбы, ветеран труда.

https://ria.ru/20230212/abdrashitov-1851575825.html

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общество, россия, саратовская область, рсфср, вячеслав володин, роман бусаргин, госдума рф