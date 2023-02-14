https://ria.ru/20230214/kabyshev-1851833281.html
Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев
Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев - РИА Новости, 14.02.2023
Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев
Один из ведущих специалистов в области конституционного права России Владимир Кабышев, возглавлявший в 1990 году авторский коллектив саратовского проекта... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T01:20
2023-02-14T01:20
2023-02-14T01:20
общество
россия
саратовская область
рсфср
вячеслав володин
роман бусаргин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_0:102:1999:1226_1920x0_80_0_0_04f2fefdd4250260cb754457d45c6d09.jpg
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Один из ведущих специалистов в области конституционного права России Владимир Кабышев, возглавлявший в 1990 году авторский коллектив саратовского проекта Конституции России, скончался на 85-м году жизни, сообщила Саратовская государственная юридическая академия, где профессор работал с 1969 года. В вузе добавили, что Кабышев всю жизнь посвятил служению праву и являлся автором более 200 научных трудов. "При его непосредственном руководстве были подготовлены и защищены семь докторских и 46 кандидатских диссертаций. Он щедро делился своим огромным педагогическим и научно-исследовательским опытом как с молодыми коллегами, так и с обучающимися. Ректорат, ученый совет, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким Кабышева. Ушел из жизни мудрый наставник, яркий ученый, талантливый педагог, который пользовался неизменным авторитетом у коллег и студентов", - отмечается в сообщении. Председатель Госдумы, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин выразил соболезнования родным и близким Кабышева. "Ушел из жизни человек, много сделавший для нашей страны, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, длительное время возглавлявший кафедру конституционного права СГЮА. Талантливый ученый, он подготовил огромную плеяду учеников-правоведов. Светлая память", - цитирует слова Володина пресс-служба вуза. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также выразил соболезнования родным и коллегам Кабышева. "Владимир Терентьевич по праву относится к плеяде отцов-основателей современного российского конституционализма. Признанный ученый, талантливый преподаватель и наставник, он подготовил ряд известных научных деятелей, на протяжении всей своей жизни щедро делился знаниями, старался привить чувство служения закону... Уход из жизни Владимира Терентьевича - большое горе для семьи и коллег, утрата для юридической науки и образования. Светлая память о нем сохранится в сердцах родных и близких", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба в телеграм-канале. Владимир Кабышев окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского (ныне - Саратовская государственная юридическая академия, СГЮА) в 1963 году. С 1969 года работал в этом вузе, пройдя путь от преподавателя до профессора кафедры. В 1993 году был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы, а с января 1994 года по май 1995 года - председателем избирательной комиссии Саратовской области. Доктор юридических наук. Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования России, член Академии гуманитарных наук, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени и ордена Дружбы, ветеран труда.
https://ria.ru/20230212/abdrashitov-1851575825.html
россия
саратовская область
рсфср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564983924_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_c892601cbc1d413506b63deb2abc0cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, саратовская область, рсфср, вячеслав володин, роман бусаргин, госдума рф
Общество, Россия, Саратовская область, РСФСР, Вячеслав Володин, Роман Бусаргин, Госдума РФ
Умер автор саратовского проекта Конституции России Кабышев
Автор саратовского проекта Конституции России Кабышев умер в возрасте 85 лет
САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Один из ведущих специалистов в области конституционного права России Владимир Кабышев, возглавлявший в 1990 году авторский коллектив саратовского проекта Конституции России, скончался на 85-м году жизни, сообщила Саратовская государственная юридическая академия, где профессор работал с 1969 года.
"Тринадцатого февраля 2023 года на 85-м году ушел из жизни доктор юридических наук, профессор кафедры конституционного права... Владимир Терентьевич Кабышев... Профессор Кабышев был одним из ведущих специалистов в области конституционного права России, ярким представителем и идейным вдохновителем саратовской школы конституционного права. Он стоял у истоков создания Конституции РФ. Возглавлял авторский проект конституции, который решением Конституционной комиссии РСФСР 3 января 1991 года был отмечен второй премией (первая и третья премии не присуждались). В 1993 году принимал участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания, созванного президентом РФ для завершения работы над проектом Основного закона страны", - говорится в сообщении.
В вузе добавили, что Кабышев всю жизнь посвятил служению праву и являлся автором более 200 научных трудов. "При его непосредственном руководстве были подготовлены и защищены семь докторских и 46 кандидатских диссертаций. Он щедро делился своим огромным педагогическим и научно-исследовательским опытом как с молодыми коллегами, так и с обучающимися. Ректорат, ученый совет, профессорско-преподавательский и студенческий коллективы Саратовской государственной юридической академии выражают искренние соболезнования родным и близким Кабышева. Ушел из жизни мудрый наставник, яркий ученый, талантливый педагог, который пользовался неизменным авторитетом у коллег и студентов", - отмечается в сообщении.
Председатель Госдумы
, уроженец Саратовской области Вячеслав Володин
выразил соболезнования родным и близким Кабышева. "Ушел из жизни человек, много сделавший для нашей страны, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, длительное время возглавлявший кафедру конституционного права СГЮА. Талантливый ученый, он подготовил огромную плеяду учеников-правоведов. Светлая память", - цитирует слова Володина пресс-служба вуза.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин
также выразил соболезнования родным и коллегам Кабышева. "Владимир Терентьевич по праву относится к плеяде отцов-основателей современного российского конституционализма. Признанный ученый, талантливый преподаватель и наставник, он подготовил ряд известных научных деятелей, на протяжении всей своей жизни щедро делился знаниями, старался привить чувство служения закону... Уход из жизни Владимира Терентьевича - большое горе для семьи и коллег, утрата для юридической науки и образования. Светлая память о нем сохранится в сердцах родных и близких", - цитирует слова Бусаргина его пресс-служба в телеграм-канале.
Владимир Кабышев окончил Саратовский юридический институт имени Д.И. Курского (ныне - Саратовская государственная юридическая академия, СГЮА) в 1963 году. С 1969 года работал в этом вузе, пройдя путь от преподавателя до профессора кафедры. В 1993 году был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Госдумы, а с января 1994 года по май 1995 года - председателем избирательной комиссии Саратовской области. Доктор юридических наук. Заслуженный деятель науки РФ, почетный работник высшего образования России, член Академии гуманитарных наук, кавалер медали ордена "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени и ордена Дружбы, ветеран труда.