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Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию
Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию - РИА Новости, 14.02.2023
Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию
Председатели обеих палат парламента Боливии (сената и палаты депутатов) планируют поездку в Россию в первом полугодии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:09
2023-02-14T16:09
2023-02-14T16:09
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Председатели обеих палат парламента Боливии (сената и палаты депутатов) планируют поездку в Россию в первом полугодии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "У нас на повестке дня возможные визиты председателей обеих палат парламента Боливии в Россию в первой половине года", - сказал он. Глава палаты депутатов Херхес Меркадо – выпускник одного из советских вузов. "Он хорошо говорит по-русски, прекрасно знает русскую поэзию, надеемся, что его визит в Россию состоится в ближайшее время", - сказал Леденев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
боливия, россия, в мире
Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию
Посол: главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию в первом полугодии
БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Председатели обеих палат парламента Боливии (сената и палаты депутатов) планируют поездку в Россию в первом полугодии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев.
"У нас на повестке дня возможные визиты председателей обеих палат парламента Боливии в Россию в первой половине года", - сказал он.
Глава палаты депутатов Херхес Меркадо – выпускник одного из советских вузов.
"Он хорошо говорит по-русски, прекрасно знает русскую поэзию, надеемся, что его визит в Россию состоится в ближайшее время", - сказал Леденев.