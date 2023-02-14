https://ria.ru/20230214/boliviya-1851972553.html

Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию

Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию - РИА Новости, 14.02.2023

Главы обеих палат парламента Боливии планируют поездку в Россию

Председатели обеих палат парламента Боливии (сената и палаты депутатов) планируют поездку в Россию в первом полугодии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:09

2023-02-14T16:09

2023-02-14T16:09

боливия

россия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/17172/65/171726579_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_7d85e6a3cc92a883555d63b4b4c9fdb9.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 фев - РИА Новости. Председатели обеих палат парламента Боливии (сената и палаты депутатов) планируют поездку в Россию в первом полугодии, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой латиноамериканской стране Михаил Леденев. "У нас на повестке дня возможные визиты председателей обеих палат парламента Боливии в Россию в первой половине года", - сказал он. Глава палаты депутатов Херхес Меркадо – выпускник одного из советских вузов. "Он хорошо говорит по-русски, прекрасно знает русскую поэзию, надеемся, что его визит в Россию состоится в ближайшее время", - сказал Леденев.

https://ria.ru/20230101/diplomy-1842774802.html

боливия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

боливия, россия, в мире