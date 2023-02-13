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Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России - РИА Новости, 13.02.2023
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Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России - РИА Новости, 13.02.2023
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России
Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:03
2023-02-13T15:03
россия
эквадор
в мире
образование - общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Несмотря ни на что, растет интерес к образованию в нашей стране. Если в прошлом учебном году мы выдали более 700 учебных виз, то в этом – 974. То есть 100 стипендий бесплатных и еще более 800 - на коммерческой основе", - сказал он. На новый учебный год было увеличено число бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. "У нас в последние пять-семь лет было 100 стипендий, а со следующего учебного года будет 130", - сказал Спринчан. Он также сообщил, что посольство работает с местными властями по вопросу о взаимном признании дипломов.
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россия, эквадор, в мире, образование - общество
Россия, Эквадор, В мире, Образование - Общество
15:03 13.02.2023
 
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России

Посол в Кито Спринчан заявил, что все больше эквадорцев хотят учиться в России

© Pixabay / DEZALBКито, Эквадор
Кито, Эквадор - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
"Несмотря ни на что, растет интерес к образованию в нашей стране. Если в прошлом учебном году мы выдали более 700 учебных виз, то в этом – 974. То есть 100 стипендий бесплатных и еще более 800 - на коммерческой основе", - сказал он.
На новый учебный год было увеличено число бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. "У нас в последние пять-семь лет было 100 стипендий, а со следующего учебного года будет 130", - сказал Спринчан. Он также сообщил, что посольство работает с местными властями по вопросу о взаимном признании дипломов.
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