https://ria.ru/20230213/ekvador-1851709572.html
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России - РИА Новости, 13.02.2023
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России
Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T15:03
2023-02-13T15:03
2023-02-13T15:03
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эквадор
в мире
образование - общество
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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Несмотря ни на что, растет интерес к образованию в нашей стране. Если в прошлом учебном году мы выдали более 700 учебных виз, то в этом – 974. То есть 100 стипендий бесплатных и еще более 800 - на коммерческой основе", - сказал он. На новый учебный год было увеличено число бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. "У нас в последние пять-семь лет было 100 стипендий, а со следующего учебного года будет 130", - сказал Спринчан. Он также сообщил, что посольство работает с местными властями по вопросу о взаимном признании дипломов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эквадор, в мире, образование - общество
Россия, Эквадор, В мире, Образование - Общество
Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России
Посол в Кито Спринчан заявил, что все больше эквадорцев хотят учиться в России
БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан.
"Несмотря ни на что, растет интерес к образованию в нашей стране. Если в прошлом учебном году мы выдали более 700 учебных виз, то в этом – 974. То есть 100 стипендий бесплатных и еще более 800 - на коммерческой основе", - сказал он.
На новый учебный год было увеличено число бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. "У нас в последние пять-семь лет было 100 стипендий, а со следующего учебного года будет 130", - сказал Спринчан. Он также сообщил, что посольство работает с местными властями по вопросу о взаимном признании дипломов.