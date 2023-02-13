https://ria.ru/20230213/ekvador-1851709572.html

Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России

Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России - РИА Новости, 13.02.2023

Посол в Кито рассказал о желании эквадорцев учиться в России

Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир... РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T15:03

2023-02-13T15:03

2023-02-13T15:03

россия

эквадор

в мире

образование - общество

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БУЭНОС-АЙРЕС, 13 фев – РИА Новости. Все больше эквадорцев хотят учиться в России, число стипендий, выданных за последний год, существенно выросло, сообщил РИА Новости посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан. "Несмотря ни на что, растет интерес к образованию в нашей стране. Если в прошлом учебном году мы выдали более 700 учебных виз, то в этом – 974. То есть 100 стипендий бесплатных и еще более 800 - на коммерческой основе", - сказал он. На новый учебный год было увеличено число бесплатных стипендий для обучения в российских вузах. "У нас в последние пять-семь лет было 100 стипендий, а со следующего учебного года будет 130", - сказал Спринчан. Он также сообщил, что посольство работает с местными властями по вопросу о взаимном признании дипломов.

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россия

эквадор

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, эквадор, в мире, образование - общество