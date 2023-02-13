https://ria.ru/20230213/brahmos-1851598881.html

Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году

Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году - РИА Новости, 13.02.2023

Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году

Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T08:02

2023-02-13T08:02

2023-02-13T08:06

филиппины

брамос

в мире

индия

москва

нпо машиностроения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577193389_0:0:3372:1897_1920x0_80_0_0_3261fb3f9de6b5879bba87ef88bc4694.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране."Мы очень гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos - это совместное предприятие, оно частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos и согласились его взять. Им нужны три противокорабельных комплекса BrahMos на берегу", - сообщил Ране.Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны Филиппин, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки."В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами … К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк. Тренировки идут прямо сейчас. Мы немного поработали над несколькими другими небольшими системами, которые мы для них настроили", - отметил Ране.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".

https://ria.ru/20221229/brahmos-1842228604.html

https://ria.ru/20190220/1551100293.html

филиппины

индия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

филиппины, брамос, в мире, индия, москва, нпо машиностроения