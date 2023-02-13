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Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году - РИА Новости, 13.02.2023
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Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году
Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году - РИА Новости, 13.02.2023
Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году
Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T08:02
2023-02-13T08:06
филиппины
брамос
в мире
индия
москва
нпо машиностроения
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране."Мы очень гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos - это совместное предприятие, оно частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos и согласились его взять. Им нужны три противокорабельных комплекса BrahMos на берегу", - сообщил Ране.Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны Филиппин, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки."В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами … К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк. Тренировки идут прямо сейчас. Мы немного поработали над несколькими другими небольшими системами, которые мы для них настроили", - отметил Ране.BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
https://ria.ru/20221229/brahmos-1842228604.html
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филиппины, брамос, в мире, индия, москва, нпо машиностроения
Филиппины, Брамос, В мире, Индия, Москва, НПО Машиностроения
08:02 13.02.2023 (обновлено: 08:06 13.02.2023)
 
Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году

Атул Динкар Ране: Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году

© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
Ракеты Брамос производства России и Индии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос" производства России и Индии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
"Мы очень гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos - это совместное предприятие, оно частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos и согласились его взять. Им нужны три противокорабельных комплекса BrahMos на берегу", - сообщил Ране.
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Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны Филиппин, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
"В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами … К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк. Тренировки идут прямо сейчас. Мы немного поработали над несколькими другими небольшими системами, которые мы для них настроили", - отметил Ране.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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