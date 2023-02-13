08:02 13.02.2023 (обновлено: 08:06 13.02.2023)
Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году
Атул Динкар Ране: Филиппины получат первый полк ракет BrahMos в следующем году
© AP Photo / Dmitri LovetskyРакеты "Брамос" производства России и Индии
© AP Photo / Dmitri Lovetsky
Ракеты "Брамос" производства России и Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 фев – РИА Новости. Филиппины получат первый полк ракет BrahMos уже в следующем году, заявил РИА Новости управляющий директор и главное должностное лицо компании Атул Динкар Ране.
"Мы очень гордимся тем, что это первая система вооружения из Индии, которая отправляется на Филиппины. Конечно, BrahMos - это совместное предприятие, оно частично российское, но это первая крупная система вооружения, экспортируемая Индией. Рад, что филиппинцы посмотрели на BrahMos и согласились его взять. Им нужны три противокорабельных комплекса BrahMos на берегу", - сообщил Ране.
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Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 2022 года подписала контракт с министерством обороны Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов долларов. Как отмечал ранее министр обороны Филиппин, помимо самих систем контракт включает обучение операторов и эксплуатационного персонала, а также необходимый пакет интегрированной логистической поддержки.
"В течение следующих трех лет будут отправлены три полка с несколькими ракетами … К середине следующего года у них будет полностью боеспособный полк. Тренировки идут прямо сейчас. Мы немного поработали над несколькими другими небольшими системами, которые мы для них настроили", - отметил Ране.
BrahMos Aerospace - совместное индийско-российское предприятие, производит сверхзвуковые крылатые ракеты, которые можно запускать с подводных лодок, кораблей, самолетов или с наземных платформ. Предприятие было создано в 1998 году и названо в честь рек Брахмапутра и Москва. Российскую сторону в совместном предприятии представляет "НПО машиностроения".
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