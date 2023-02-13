Рейтинг@Mail.ru
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851611887.html
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России
Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:39
2023-02-13T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
андрей келин
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607912_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_8b64b00185b24cd6d3e5a51b0b61b499.jpg
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю", - рассказал он. "Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html
великобритания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607912_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_eebfa16ed9ea1b68f3a34e9404591389.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, андрей келин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Андрей Келин, Украина
09:39 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
 
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России

Посол Келин: в Британии вербуют украинских беженцев, чтобы отправить их затем на фронт

© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
"Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю", - рассказал он.
"Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", - добавил российский посол.
Читайте полный текст интервью >>
Американские военные проводят обучение боевиков из группировки Джейш Магавир ас-Саура на военной базе Эт-Танф в Сирии - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
09:31
США отобрали 60 боевиков для терактов в России и СНГ, заявила СВР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияАндрей КелинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала