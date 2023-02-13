https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851611887.html

В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России

В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023

В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России

Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023

2023-02-13T09:39

2023-02-13T09:39

2023-02-13T10:08

специальная военная операция на украине

в мире

великобритания

андрей келин

украина

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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю", - рассказал он. "Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20230213/boeviki-1851610548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, великобритания, андрей келин, украина