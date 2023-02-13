https://ria.ru/20230213/bezhentsy-1851611887.html
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России - РИА Новости, 13.02.2023
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России
Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T09:39
2023-02-13T09:39
2023-02-13T10:08
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
андрей келин
украина
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МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Украинцев в статусе беженцев вербуют на территории Великобритании, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. "Насколько мы знаем, на территории Великобритании осуществляется вербовка украинцев, которые здесь пребывают в качестве беженцев. Этим занимается украинское посольство, оно рассылает письма, я знаю", - рассказал он. "Действительно ищут людей, чтобы дальше вручить им повестки и отправить воевать на Украину", - добавил российский посол.Читайте полный текст интервью >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, андрей келин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Андрей Келин, Украина
09:39 13.02.2023 (обновлено: 10:08 13.02.2023)
В Британии вербуют украинцев в статусе беженцев, заявил посол России
Посол Келин: в Британии вербуют украинских беженцев, чтобы отправить их затем на фронт