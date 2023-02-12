https://ria.ru/20230212/ucheniya-1851575927.html

Израиль и США начали совместные военные учения

Израиль и США начали совместные военные учения - РИА Новости, 12.02.2023

Израиль и США начали совместные военные учения

Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, заявила пресс-служба израильской... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T22:56

2023-02-12T22:56

2023-02-12T22:56

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ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, заявила пресс-служба израильской армии. Согласно сообщению, учения являются "частью серии учений, проводимых совместно с Центральным командованием США, и были запланированы в рамках программы обучения армии Израиля на 2023 год". Учения будут сосредоточены на противовоздушной обороне, кибербезопасности, проработке разведывательных и логистических сценариев, а также "проверят совместную американо-израильскую готовность к потенциальным событиям в области безопасности". Это будут вторые совместные израильско-американские учения в 2023 году после учений Juniper Oak, проведенных в январе.

https://ria.ru/20230103/ssha-1842896338.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша