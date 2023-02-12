Рейтинг@Mail.ru
Израиль и США начали совместные военные учения - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/ucheniya-1851575927.html
Израиль и США начали совместные военные учения
Израиль и США начали совместные военные учения - РИА Новости, 12.02.2023
Израиль и США начали совместные военные учения
Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, заявила пресс-служба израильской... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T22:56
2023-02-12T22:56
в мире
израиль
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/13/1515701362_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_2ab7ad21761b3ebcfc2971813e48f2b0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, заявила пресс-служба израильской армии. Согласно сообщению, учения являются "частью серии учений, проводимых совместно с Центральным командованием США, и были запланированы в рамках программы обучения армии Израиля на 2023 год". Учения будут сосредоточены на противовоздушной обороне, кибербезопасности, проработке разведывательных и логистических сценариев, а также "проверят совместную американо-израильскую готовность к потенциальным событиям в области безопасности". Это будут вторые совместные израильско-американские учения в 2023 году после учений Juniper Oak, проведенных в январе.
https://ria.ru/20230103/ssha-1842896338.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151570/13/1515701362_0:0:4608:3456_1920x0_80_0_0_a2537789d3e452400f23dd38655cf93a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша
В мире, Израиль, США
22:56 12.02.2023
 
Израиль и США начали совместные военные учения

Израиль и США начали плановые совместные военные учения Juniper Falcon

© AFP 2023 / Gil Cohen-MagenСовместные американо-израильские учения
Совместные американо-израильские учения - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Gil Cohen-Magen
Совместные американо-израильские учения. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 12 фев - РИА Новости. Вооруженные силы Израиля и Центральное командование Вооруженных сил США начали плановые совместные учения Juniper Falcon, заявила пресс-служба израильской армии.
Согласно сообщению, учения являются "частью серии учений, проводимых совместно с Центральным командованием США, и были запланированы в рамках программы обучения армии Израиля на 2023 год".
Учения будут сосредоточены на противовоздушной обороне, кибербезопасности, проработке разведывательных и логистических сценариев, а также "проверят совместную американо-израильскую готовность к потенциальным событиям в области безопасности".
Это будут вторые совместные израильско-американские учения в 2023 году после учений Juniper Oak, проведенных в январе.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
3 января, 07:32
СМИ: в Южной Корее скорректировали заявление о ядерных учениях с США
 
В миреИзраильСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала