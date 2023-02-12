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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 12.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 12.02.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:51
2023-02-12T15:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
в мире
украина
акация (гаубица)
харьковская область
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.
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Минобороны РФ об уничтожении военной техники ВСУ
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, акация (гаубица), харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Акация (гаубица), Харьковская область
14:51 12.02.2023 (обновлено: 15:57 12.02.2023)
 
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаАкация (гаубица)Харьковская область
 
 
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