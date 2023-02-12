https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851523351.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 12.02.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:51

2023-02-12T14:51

2023-02-12T15:57

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки убитыми до 180 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и действиями штурмовых групп "Западной" группировки войск поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Двуречная, Першотравневое, Тимковка, Масютовка и Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, штурмовой и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям Украины в районах населенных пунктов Торское, Ямполовка (ДНР), Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва (ЛНР), а также Серебрянского лесничества."За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, украина, акация (гаубица), харьковская область