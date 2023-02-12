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Российские военные уничтожили гаубицу "Гвоздика" и склад ГСМ под Херсоном - РИА Новости, 12.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851490534.html
Российские военные уничтожили гаубицу "Гвоздика" и склад ГСМ под Херсоном
Российские военные уничтожили гаубицу "Гвоздика" и склад ГСМ под Херсоном - РИА Новости, 12.02.2023
Российские военные уничтожили гаубицу "Гвоздика" и склад ГСМ под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" с боекомплектом около села Ингулец под Херсоном, сообщил РИА Новости источник,... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T09:40
2023-02-12T11:44
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" с боекомплектом около села Ингулец под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Кроме того, артиллеристы уничтожили склад горюче-смазочных материалов одной из бригад украинских войск в херсонском районе Степановка."Также уничтожены пять единиц автомобильной техники. Потери составили 12 погибших военных ВСУ, восемь раненых", — добавил собеседник агентства.Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html
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херсон, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Безопасность
09:40 12.02.2023 (обновлено: 11:44 12.02.2023)
 
Российские военные уничтожили гаубицу "Гвоздика" и склад ГСМ под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном гаубицу "Гвоздика" вместе с расчетом ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкТанкисты Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции
Танкисты Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Танкисты Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 12 фев — РИА Новости. Российские артиллеристы уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Гвоздика" с боекомплектом около села Ингулец под Херсоном, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Потери — пять погибших военных ВСУ", — уточнил собеседник агентства.
Кроме того, артиллеристы уничтожили склад горюче-смазочных материалов одной из бригад украинских войск в херсонском районе Степановка.
"Также уничтожены пять единиц автомобильной техники. Потери составили 12 погибших военных ВСУ, восемь раненых", — добавил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Херсонская область стала российским регионом по итогам референдума, на котором 87,05 процента проголосовавших поддержали присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого голосования и продолжает обстреливать территорию.
Сейчас под контролем России находится 75 процентов Херсонской области, украинские войска занимают правобережную часть, включая областной центр — город Херсон.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 08:29Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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