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Лавров заявил об отсутствии у стран Запада уважения к принципу равноправия - РИА Новости, 12.02.2023
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Лавров заявил об отсутствии у стран Запада уважения к принципу равноправия
Лавров заявил об отсутствии у стран Запада уважения к принципу равноправия - РИА Новости, 12.02.2023
Лавров заявил об отсутствии у стран Запада уважения к принципу равноправия
Никакого уважения к принципу равноправия нет ни у США, ни у их западных союзников, они считают себя превыше всего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T15:42
2023-02-12T15:42
в мире
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сергей лавров
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Никакого уважения к принципу равноправия нет ни у США, ни у их западных союзников, они считают себя превыше всего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Как только начинается разговор о демократии на международной арене, то западники сразу "уходят в кусты". В Уставе ООН записано, что всемирная Организация основана на принципе суверенного равенства государств. Никакого уважения к нему нет ни у США, ни у их западных союзников. Они считают себя превыше всего", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир". "Каждый раз, когда их президент выступает перед массовой аудиторией, обязательно звучит мысль, что Америка – единственная и неповторимая, что это исключительная держава и только она может держать мир в тонусе, в норме, что, если бы не Америка, то наступил бы всемирный хаос. Философия диктатора, монополиста. Совсем не философия государства, полагающегося на сотрудничество, демократию, поиск баланса интересов, формирование устойчивой мировой системы, которая будет опираться на несколько основ", - добавил Лавров. Он напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Джона Салливана, который еще в 2019 году, будучи тогда на другой должности, написал в одной из статей, что американская исключительность должна не допускать упора на историческую и этническую идентичность других народов, а продвигать по всему миру для всех народов единое понимание демократии. "Достаточно серьезное откровенное признание того, какие блага хочет нести Америка всем остальным. А она хочет привести всех в состояние, которое будет понятно самим американцам, и будет формировать другие народы по своему образу и подобию, подавляя, как прямо было сказано, их историческую и этническую идентичность", - пояснил Лавров. По его мнению, надо обеспечивать согласие демократическими методами, но не обязательно методами той демократии, которую Запад считает единственно верной.
https://ria.ru/20221104/tramp-1829163660.html
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в мире, сша, сергей лавров, оон, евросоюз, россия, джон салливан
В мире, США, Сергей Лавров, ООН, Евросоюз, Россия, Джон Салливан
15:42 12.02.2023
 
Лавров заявил об отсутствии у стран Запада уважения к принципу равноправия

Лавров: западники сразу "уходят в кусты" при разговоре о демократии на международной арене

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Никакого уважения к принципу равноправия нет ни у США, ни у их западных союзников, они считают себя превыше всего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Как только начинается разговор о демократии на международной арене, то западники сразу "уходят в кусты". В Уставе ООН записано, что всемирная Организация основана на принципе суверенного равенства государств. Никакого уважения к нему нет ни у США, ни у их западных союзников. Они считают себя превыше всего", - заявил он в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".
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"Каждый раз, когда их президент выступает перед массовой аудиторией, обязательно звучит мысль, что Америка – единственная и неповторимая, что это исключительная держава и только она может держать мир в тонусе, в норме, что, если бы не Америка, то наступил бы всемирный хаос. Философия диктатора, монополиста. Совсем не философия государства, полагающегося на сотрудничество, демократию, поиск баланса интересов, формирование устойчивой мировой системы, которая будет опираться на несколько основ", - добавил Лавров.
Он напомнил слова советника президента США по национальной безопасности Джона Салливана, который еще в 2019 году, будучи тогда на другой должности, написал в одной из статей, что американская исключительность должна не допускать упора на историческую и этническую идентичность других народов, а продвигать по всему миру для всех народов единое понимание демократии.
"Достаточно серьезное откровенное признание того, какие блага хочет нести Америка всем остальным. А она хочет привести всех в состояние, которое будет понятно самим американцам, и будет формировать другие народы по своему образу и подобию, подавляя, как прямо было сказано, их историческую и этническую идентичность", - пояснил Лавров.
По его мнению, надо обеспечивать согласие демократическими методами, но не обязательно методами той демократии, которую Запад считает единственно верной.
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