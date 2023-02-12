https://ria.ru/20230212/lavrov-1851529114.html

Лавров: политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева

Лавров: политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева - РИА Новости, 12.02.2023

Лавров: политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева

Политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева, с момента распада СССР они проводят курс на ослабление дружеских связей между РФ и бывшими... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T15:27

2023-02-12T15:27

2023-02-12T15:27

россия

украина

сша

сергей лавров

збигнев бжезинский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831138353_0:8:2874:1624_1920x0_80_0_0_115443439e0313507e203b013e67ee75.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева, с момента распада СССР они проводят курс на ослабление дружеских связей между РФ и бывшими советскими республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала. Американцы никогда не были искренними. Даже когда после распада Советского Союза казалось, что отношения между США и нашей страной обретают новые качества. С того самого времени они стали проводить курс на то, чтобы если не допустить, то максимально ослабить дружеские связи между РФ и другими бывшими советскими союзными республиками", - сказал Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир". По словам Лаврова, из Украины делали врага России вместо того, чтобы поощрять дружбу, лежавшую в основе отношений украинского и русского народов с XVII века. "Сейчас все думаем о происходящем вокруг Украины. Десятилетия назад американские политологи и политики, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности (в 1977-1981 годах) Збигнев Бжезинский прямо декларировал задачу не допустить дружбы между Россией и Украиной в любых обстоятельствах. Он говорил буквально следующее: Россия с Украиной – это великая держава, Россия без Украины – не очень заметный региональный игрок. Цинично, нагло, откровенно", - добавил Лавров. Он подчеркнул, что отношения США с Евросоюзом также не носят дружеский характер, а представляют собой отношения "гегемона и вассалов". "Соединенные Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов. Америка находится в состоянии, когда материально, финансово больше других (может быть, только она) выигрывает от того, что запланировала и реализует в качестве развязывания через украинский режим войны против России", - отметил Лавров.

https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

https://ria.ru/20230212/zapad-1851509432.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, сергей лавров, збигнев бжезинский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)