Лавров: политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева
Лавров: после распада СССР политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева, с момента распада СССР они проводят курс на ослабление дружеских связей между РФ и бывшими советскими республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Видим, насколько против развития дружбы направлена политическая цель, поставленная Соединенными Штатами. Она никуда не исчезала. Американцы никогда не были искренними. Даже когда после распада Советского Союза казалось, что отношения между США и нашей страной обретают новые качества. С того самого времени они стали проводить курс на то, чтобы если не допустить, то максимально ослабить дружеские связи между РФ и другими бывшими советскими союзными республиками", - сказал Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".
По словам Лаврова, из Украины делали врага России вместо того, чтобы поощрять дружбу, лежавшую в основе отношений украинского и русского народов с XVII века.
"Сейчас все думаем о происходящем вокруг Украины. Десятилетия назад американские политологи и политики, в частности, бывший советник президента США по национальной безопасности (в 1977-1981 годах) Збигнев Бжезинский прямо декларировал задачу не допустить дружбы между Россией и Украиной в любых обстоятельствах. Он говорил буквально следующее: Россия с Украиной – это великая держава, Россия без Украины – не очень заметный региональный игрок. Цинично, нагло, откровенно", - добавил Лавров.
Он подчеркнул, что отношения США с Евросоюзом также не носят дружеский характер, а представляют собой отношения "гегемона и вассалов".
"Соединенные Штаты бросают Евросоюз на всемерную поддержку Украины. Все бремя этой поддержки (экономической, финансовой) легло на плечи Евросоюза. О какой-то дружбе говорить сложно. Это отношения гегемона и вассалов. Америка находится в состоянии, когда материально, финансово больше других (может быть, только она) выигрывает от того, что запланировала и реализует в качестве развязывания через украинский режим войны против России", - отметил Лавров.