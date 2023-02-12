https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html

Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук

Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук - РИА Новости, 12.02.2023

Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук

Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T14:53

2023-02-12T14:53

2023-02-12T15:27

северный поток

сша

сергей лавров

авария на "северных потоках"

балтийское море

швеция

дания

джо байден

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".По словам министра, руководство Соединенных Штатов пошло на такой шаг, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях, поскольку тот стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.

https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html

https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html

сша

балтийское море

швеция

дания

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

северный поток, сша, сергей лавров, авария на "северных потоках", балтийское море, швеция, дания, джо байден, северный поток — 2, в мире