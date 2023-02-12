Рейтинг@Mail.ru
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук - РИА Новости, 12.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230212/lavrov-1851524002.html
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук - РИА Новости, 12.02.2023
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук
Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T14:53
2023-02-12T15:27
северный поток
сша
сергей лавров
авария на "северных потоках"
балтийское море
швеция
дания
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_0:93:1281:813_1920x0_80_0_0_14b4d1611dd74a090e6849efdeb3a499.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".По словам министра, руководство Соединенных Штатов пошло на такой шаг, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях, поскольку тот стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
https://ria.ru/20230212/khersh-1851466219.html
https://ria.ru/20230212/diversii-1851490184.html
сша
балтийское море
швеция
дания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/02/1821038824_36:0:1243:905_1920x0_80_0_0_72198517fc739a28f78755a75348c77f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северный поток, сша, сергей лавров, авария на "северных потоках", балтийское море, швеция, дания, джо байден, северный поток — 2, в мире
Северный поток, США, Сергей Лавров, Авария на "Северных потоках", Балтийское море, Швеция, Дания, Джо Байден, Северный поток — 2, В мире
14:53 12.02.2023 (обновлено: 15:27 12.02.2023)
 
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук

Лавров заявил, что в США признали причастность к диверсиям на "Северных потоках"

© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах Северный поток и Северный поток — 2. Съемка космического аппарата Канопус-В
© Госкорпорация "Роскосмос"/Telegram
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".

"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят", — сказал он.

По словам министра, руководство Соединенных Штатов пошло на такой шаг, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях, поскольку тот стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.
Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
Вчера, 00:02
Захарова прокомментировала расследование Херша о "Северных потоках"
По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.
Место утечки на газопроводе Северный поток
Вчера, 09:38
Депутат Европарламента раскрыл мотивы диверсии на "Северных потоках"
 
Северный потокСШАСергей ЛавровАвария на "Северных потоках"Балтийское мореШвецияДанияДжо БайденСеверный поток — 2В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала