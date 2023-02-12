14:53 12.02.2023 (обновлено: 15:27 12.02.2023)
Лавров: в США признают, что взрывы на "Северных потоках" — дело их рук
Лавров заявил, что в США признали причастность к диверсиям на "Северных потоках"
© Госкорпорация "Роскосмос"/TelegramМониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В"
Мониторинг утечки газа в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2". Съемка космического аппарата "Канопус-В". Архивное фото
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Официальные лица в США начали открыто говорить о том, что за диверсиями на "Северных потоках" стоит Вашингтон, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью к информационно-просветительскому уроку "Разговор о важном", посвященному теме "Россия и мир".
"По сути дела, американские официальные лица признают, что взрывы, произошедшие на "Северном потоке — 1" и "Северном потоке — 2", — их рук дело. Теперь даже с удовольствием об этом говорят", — сказал он.
По словам министра, руководство Соединенных Штатов пошло на такой шаг, чтобы разрушить мощный альянс, основанный на российских энергоресурсах и германских технологиях, поскольку тот стал угрожать монопольному положению многих американских корпораций.
Во вторник американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал статью о своем расследовании взрывов на газовых магистралях. В его публикации говорится, что теракт на "Северных потоках" устроили США при помощи союзников по НАТО.
По версии Херша, летом, во время учений Baltops, американские водолазы установили взрывчатку, а норвежцы спустя три месяца активировали ее. Президент США Джо Байден решился на диверсию после более девяти месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности, утверждает журналист. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что Соединенные Штаты не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.
Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября — тогда утечку газа обнаружили сразу в четырех местах российских экспортных газопроводов, проложенных по дну Балтийского моря. Швеция, Дания и Германия проводят расследования, но ни к каким конкретным результатам они пока не привели. В Кремле назвали аварию актом международного терроризма.