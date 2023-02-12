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Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
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Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол
Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023
Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол
Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме... РИА Новости, 12.02.2023
2023-02-12T13:34
2023-02-12T14:11
политика
бахрейн
россия
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. "Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, - важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что в Бахрейне никто не ставит под сомнение необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений. "Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти", - добавил Скосырев. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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политика, бахрейн, россия
Политика, Бахрейн, Россия
13:34 12.02.2023 (обновлено: 14:11 12.02.2023)
 
Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол

Посол Скосырев: Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию и диалогу с Россией

© Фото : Посольство России в БахрейнеАлексей Скосырев
Алексей Скосырев - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
© Фото : Посольство России в Бахрейне
Алексей Скосырев. Архивное фото
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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев.
"Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, - важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в Бахрейне никто не ставит под сомнение необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений. "Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти", - добавил Скосырев.
Читайте полный текст интервью >>
Манама - РИА Новости, 1920, 12.02.2023
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