https://ria.ru/20230212/bakhreyn-1851513446.html

Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол

Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол - РИА Новости, 12.02.2023

Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол

Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме... РИА Новости, 12.02.2023

2023-02-12T13:34

2023-02-12T13:34

2023-02-12T14:11

политика

бахрейн

россия

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ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев. "Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, - важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что в Бахрейне никто не ставит под сомнение необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений. "Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти", - добавил Скосырев. Читайте полный текст интервью >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, бахрейн, россия