13:34 12.02.2023 (обновлено: 14:11 12.02.2023)
Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию с Россией, заявил посол
Посол Скосырев: Бахрейн уделяет особое внимание взаимодействию и диалогу с Россией
© Фото : Посольство России в БахрейнеАлексей Скосырев
© Фото : Посольство России в Бахрейне
Алексей Скосырев. Архивное фото
ДОХА, 12 фев - РИА Новости, Юлия Троицкая. Бахрейн поддерживает доверительный диалог с Россией, уделяет особое внимание взаимодействию с Москвой, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Манаме Алексей Скосырев.
"Мы поддерживаем доверительный диалог по широкому кругу вопросов, в том числе касающихся общих принципов миропорядка, наши взгляды близки или совпадают. Бахрейн для нас, как мы неоднократно подчеркивали на всех уровнях, - важный партнер в арабо-мусульманском мире, в Манаме взаимодействию с нашей страной также уделяется особое внимание", - отметил дипломат.
Он подчеркнул, что в Бахрейне никто не ставит под сомнение необходимость дальнейшего укрепления всего комплекса российско-бахрейнских отношений. "Мы ценим взвешенную, сбалансированную позицию Манамы к кризису на Украине, выражаем признательность бахрейнскому руководству за его готовность оказать содействие политико-дипломатическому процессу в случае возникновения такой необходимости, горячо поддерживаем призыв властей королевства не допускать использование СМИ для нагнетания обстановки и пропаганды ненависти", - добавил Скосырев.