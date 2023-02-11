https://ria.ru/20230211/zelenskiy-1851443139.html

Зеленский провел совещания по усилению государственных институтов Украины

Зеленский провел совещания по усилению государственных институтов Украины - РИА Новости, 11.02.2023

Зеленский провел совещания по усилению государственных институтов Украины

Владимир Зеленский заявил, что в ходе совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов обсудил усиление государственных институтов... РИА Новости, 11.02.2023

2023-02-11T19:32

2023-02-11T19:32

2023-02-11T19:32

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украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе совещаний с представителями сектора обороны и правоохранительных органов обсудил усиление государственных институтов Украины. "Тематика (совещаний - ред.) - усиление государственных институтов Украины, защита этих институтов от любых попыток извне или изнутри уменьшить их дееспособность и эффективность. Это касается разных направлений: и кадровой политики, и взаимодействия между государственными институтами, и частоты того, как работают государственные структуры", - заявил он в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале. По словам Зеленского, государство будет продолжать модернизацию институтов и процессов в них. "Частота в работе государственных структур должна гарантироваться не только тем, что зависит от самих людей, но и тем, какой функционал прозрачности и подотчетности создан", - добавил он. Кроме того, Зеленский анонсировал новые решения по линии Совета национальной безопасности и обороны. Ранее украинские СМИ писали, что минобороны Украины закупает продукты для военных вдвое или втрое дороже, чем их можно приобрести в розничных магазинах Киева. В расследовании речь шла о соглашении, заключенном ведомством на услуги организации питания в 2023 году воинских частей, дислоцированных в Житомирской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Сумма сделки - 13,1 миллиарда гривен (более 350 миллионов долларов). Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Вячеславе Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалов был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

https://ria.ru/20230210/evropa-1850911343.html

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в мире, украина, владимир зеленский